Ресивер Дибо Сэмюэл подписал контракт с «Форти Найнерс»

26-летний игрок подписал контракт с «Сан-Франциско» на базовые $71,55 млн, включая гарантии $58,1 млн. Общая сумма с бонусами — $73,5 млн.

Теперь Сэмюэл занимает 8 строку в списке самых дорогих ресиверов — выше Ди-Кей Меткалф («Сиэтл») и Стефон Диггз («Баффало») со среднегодовыми зарплатами в $24 млн, у Сэмюэля — $23,9 млн.

Ранее инсайдеры сообщали, что максимальная цена, предложенная за обмен Сэмюэля, была пики 1 и 3 раунда от «Детройт Лайонс», но «Сан-Франциско» отклонил предложение.

Все об экономике НФЛ: кто попадает под потолок зарплат, какие бонусы у игроков, что такое тэги и реструктуризация?