ESPN выбрал лучших ресиверов 2022 года

Журналисты продолжают публиковать рейтинги лучших игроков 2022 года. В этот раз они выбрали лучших ресиверов. Для составления рейтинга опросили 50 генеральных менеджеров, руководителей скаутских отделов, тренеров и игроков НФЛ.

1. Даванте Адамс («Лас-Вегас»). 2. Купер Капп («Лос-Анджелес Рэмс»). 3. Джамарр Чейз («Цинциннати»). 4. Джастин Джефферсон («Миннесота»). 5. Тайрик Хилл («Майами»). 6. Стефон Диггз («Баффало»). 7. Деандре Хопкинс («Аризона»). 8. Майк Эванс («Тампа-Бэй»). 9. Дибо Сэмюэл («Сан-Франциско»). 10. Ди-Кей Меткалф («Сиэтл»).

15 июля ESPN опубликует рейтинг лучших оффенсив тэклов.