ESPN выбрал лучших ресиверов 2022 года

Теги НФЛ Баффало Майами Цинциннати Лас-Вегас Миннесота Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Деандре Хопкинс Майк Эванс Лос-Анджелес Рэмс Ди-Кей Меткалф Джамарр Чейз Джастин Джефферсон Купер Капп Тайрик Хилл Стефон Диггз Даванте Адамс Дибо Сэмюэл Американский футбол

Журналисты продолжают публиковать рейтинги лучших игроков 2022 года. В этот раз они выбрали лучших ресиверов. Для составления рейтинга опросили 50 генеральных менеджеров, руководителей скаутских отделов, тренеров и игроков НФЛ. 

1. Даванте Адамс («Лас-Вегас»).  2. Купер Капп («Лос-Анджелес Рэмс»).  3. Джамарр Чейз («Цинциннати»).  4. Джастин Джефферсон («Миннесота»).  5. Тайрик Хилл («Майами»).  6. Стефон Диггз («Баффало»).  7. Деандре Хопкинс («Аризона»).  8. Майк Эванс («Тампа-Бэй»).  9. Дибо Сэмюэл («Сан-Франциско»).  10. Ди-Кей Меткалф («Сиэтл»). 

15 июля ESPN опубликует рейтинг лучших оффенсив тэклов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные