Стали известны лучшие квотербеки 2022 года

Сотрудники ESPN продолжают составлять рейтинги лучших игроков 2022 года. Для этого они опросили 50 генеральных менеджеров, руководителей скаутских отделов, тренеров и игроков НФЛ.

Список лучших квотербеков 2022 года выглядит так:

1. Аарон Роджерс («Грин-Бэй») 2. Патрик Махоумс («Канзас») 3. Джош Аллен («Баффало») 4. Том Брэди («Тампа-Бэй») 5. Джо Бурроу («Цинциннати») 6. Мэттью Стаффорд («Детройт») 7. Джастин Херберт («Лос-Анджелес») 8. Расселл Уилсон («Денвер») 9. Дешон Уотсон («Кливленд») 10. Дак Прескотт («Даллас»)

12 июля ESPN опубликует рейтинг ранинг-бэков, 13 — ресиверов, 14 — тайт-эндов, а 15 оффенсив тэклов.