Стали известны лучшие квотербеки 2022 года

Теги НФЛ Том Брэди Аарон Роджерс Расселл Уилсон Дешон Уотсон Патрик Махоумс Дак Прескотт Джастин Херберт Джош Аллен Американский футбол

Сотрудники ESPN продолжают составлять рейтинги лучших игроков 2022 года. Для этого они опросили 50 генеральных менеджеров, руководителей скаутских отделов, тренеров и игроков НФЛ. 

Список лучших квотербеков 2022 года выглядит так:

1. Аарон Роджерс («Грин-Бэй»)  2. Патрик Махоумс («Канзас») 3. Джош Аллен («Баффало») 4. Том Брэди («Тампа-Бэй»)  5. Джо Бурроу («Цинциннати»)  6. Мэттью Стаффорд («Детройт»)  7. Джастин Херберт («Лос-Анджелес») 8. Расселл Уилсон («Денвер») 9. Дешон Уотсон («Кливленд») 10. Дак Прескотт («Даллас»)

12 июля ESPN опубликует рейтинг ранинг-бэков, 13 — ресиверов, 14 — тайт-эндов, а 15 оффенсив тэклов.

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