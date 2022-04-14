Где смотреть драфт НФЛ 2022

Драфт НФЛ-2022 событие, которое привлекает внимание не только специалистов и болельщиков в США, но и любителей американского футбола во всем мире. Задолго до мероприятия делаются прогнозы и широко обсуждается предварительный драфт, или мок-драфт. Драфт NFL 2022 года пройдет с 28 по 30 апреля в пригороде Лас-Вегаса — Парадайс и будет транслироваться ведущими телевизионными компаниями США. Представляем вашему вниманию расписание трансляций, время указано московское.

29 апреля, 03:00 — первый раунд драфта

30 апреля, 02:00 — второй и третий раунды драфта

30 апреля, 21:00 — четвертый-седьмой раунды драфта

Транслировать драфт НФЛ-2022 будут следующие телевизионные компании и сети:

NFL Network

ABC

ESPN

ESPN Deportes

В России с 2019 года матчи Национальной футбольной лиги транслировала компания Viasat на канале Viasat Sport, на них работали российские комментаторы. Благодаря этим трансляциям американский футбол стал все больше приобретать популярность в России. Пока неизвестно, планирует ли Viasat показывать драфт НФЛ. Мы сообщим об этом, как только появится информация.