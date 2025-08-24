Россиянин Али Ильясов выиграл юниорский чемпионат мира по греко-римской борьбе в Болгарии.

Сегодня, в заключительный день соревнований, призерами в различных весовых категориях также стали россияне Игорь Пунченко, Заур Беслекоев и Абдурахман Абдулкадыров.

Чемпионат мира среди юниоров (U20)

Самоков, Болгария

Греко-римская борьба

До 63 кг

1. Айтжан Халмаханов (Узбекистан)

2. Алекс Маргарян (Армения)

3. Игорь Пунченко (Россия)

3. Мохаммад Абуталеби (Иран)

До 77 кг

1. Анри Путкарадзе (Грузия)

2. Ахоура Пиани (Иран).

3. Заур Беслекоев (Россия)

3. Кирилл Валейский (Беларусь)

До 87 кг

1. Лука Кочалидзе (Грузия)

2. Абдурахман Абдулкадыров (Россия)

3. Темирлан Турдакын (Казахстан)

3. Эрик Матевосян (Армения)

До 130 кг

1. Али Ильясов (Россия)

2. Кемал Бакир (Турция)

3. Абольфазл Фатхитазани (Иран)

3. Иван Янковский (Украина)