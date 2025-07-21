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Глава МИД Венгрии о матчевой встрече России и США по борьбе: «Спорт во имя мира! Будем надеяться, что борцовская дипломатия будет успешной»

Глава венгерского МИД высказался о матчевой встрече России и США в Будапеште.

Встреча российских и американских борцов вольного стиля прошла сегодня. Команда России одержала победу со счетом 6:4. 

Петер Сийярто напомнил, что в свое время восстановление отношений между США и Китаем началось с «дипломатии пинг-понга», когда в начале 1970-х годов американская команда по настольному теннису побывала в Пекине.

«Будем надеяться, что на этот раз борцовская дипломатия будет столь же успешной. Матч по борьбе между российской и американской командами в Будапеште. Спорт во имя мира!» – написал Сийярто в соцсети. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Петер Сийярто
вольная борьба
Политика
Матчевая встреча Россия – США
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