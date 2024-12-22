Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес может провести бой по ММА в России
Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес может провести бой по правилам ММА в России.
Об этом сообщили в организации National Fighting League (NFL). Ранее стало известно, что 42-летний кубинец не смог прилететь в Россию. Он должен был стать гостем на турнире лиги и провести мастер-классы в Ингушетии.
«Мы предложим Лопесу бой по ММА. Для него есть потенциальный соперник – турецкий борец, призер Олимпийских игр Рыза Каяалп. Будем обсуждать этот бой на 2025 год», – сообщил источник агентства ТАСС.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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