Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес может провести бой по ММА в России

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес может провести бой по правилам ММА в России.

Об этом сообщили в организации National Fighting League (NFL). Ранее стало известно, что 42-летний кубинец не смог прилететь в Россию. Он должен был стать гостем на турнире лиги и провести мастер-классы в Ингушетии.

«Мы предложим Лопесу бой по ММА. Для него есть потенциальный соперник – турецкий борец, призер Олимпийских игр Рыза Каяалп. Будем обсуждать этот бой на 2025 год», – сообщил источник агентства ТАСС.