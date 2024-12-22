0

Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес может провести бой по ММА в России

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес может провести бой по правилам ММА в России.

Об этом сообщили в организации National Fighting League (NFL). Ранее стало известно, что 42-летний кубинец не смог прилететь в Россию. Он должен был стать гостем на турнире лиги и провести мастер-классы в Ингушетии.

«Мы предложим Лопесу бой по ММА. Для него есть потенциальный соперник – турецкий борец, призер Олимпийских игр Рыза Каяалп. Будем обсуждать этот бой на 2025 год», – сообщил источник агентства ТАСС. 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
греко-римская борьба
logoРыза Каяалп
logoсборная Кубы
logoсборная Турции
ТАСС
logoМихаин Лопес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес не прилетел в Россию на турнир National Fighting League
20 декабря, 20:06
Абдулрашид Садулаев: «Чемпион UFC не потянет бой с олимпийским чемпионом. Разные уровни»
3516 декабря, 16:43
Пятикратный олимпийский чемпион Лопес: «Готов делиться опытом и знаниями в России. Вместе с Садулаевым проведем в Ингушетии мастер-классы»
114 декабря, 13:37
Мамиашвили о неучастии борцов в Олимпиаде-2024: «99% спортсменов, кого одобрил МОК, не отобрались на Игры. Нужно ехать, чтобы сражаться»
614 декабря, 06:51
Российские борцы Дургаев и Маликов дисквалифицированы на 4 года за допинг
312 декабря, 13:28
Михаин Лопес: «В России великие традиции борьбы. Это особенная страна, тут особенные люди»
10 декабря, 13:23
Михаил Мамиашвили: «Видимо, есть определенные резоны для переноса Игр дружбы. Будем ждать особого распоряжения президента и готовиться»
22 декабря, 15:48
Борец Кутузов о пропуске Олимпиады-2024: «Я верующий человек и верю, что для меня это просто очередная трудность, чтобы пройти ее»
23 ноября, 13:23
Михаил Мамиашвили: «Борцовское сообщество монолитно. Одними из первых, кто нас поддержал после санкций МОК, были американцы»
2521 ноября, 15:38
Мамиашвили переизбрали на пост президента Федерации спортивной борьбы России
221 ноября, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22
Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
226 января 2023, 14:01
Рекомендуем