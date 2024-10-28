Мамиашвили и Ярыгина переизбраны вице-президентами Объединенного мира борьбы
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили переизбран на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW).
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в своем телеграм-канале. Выборы проходили на конгрессе UWW в албанской Тиране.
Также вице-президентом UWW была переизбрана Наталья Ярыгина. Кроме того, на эту должность утверждены Ахролджан Рузиев (Узбекистан), Родика Якши (Турция), Теодорас Хамакос (Греция), Фуад Мескут (Марокко)
«Для нас было очень важно, и чтобы Наталья Алексеевна Ярыгина переизбралась вчера на конгрессе UWW в качестве члена бюро UWW, и чтобы представители Российской Федерации сохранили за собой посты вице-президентов.
Это говорит о том, что спортивное сообщество, невзирая ни на что, остается единой сплоченной большой семьей. И то, что нас с Натальей Алексеевной поддержал и конгресс, и члены бюро, говорит о том, что та работа, которую мы проводим изо дня в день, остается во главе угла, несмотря ни на какое политическое давление», – заявил Мамиашвили.
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