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Мамиашвили и Ярыгина переизбраны вице-президентами Объединенного мира борьбы

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили переизбран на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW).

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в своем телеграм-канале. Выборы проходили на конгрессе UWW в албанской Тиране.

Также вице-президентом UWW была переизбрана Наталья Ярыгина. Кроме того, на эту должность утверждены Ахролджан Рузиев (Узбекистан), Родика Якши (Турция), Теодорас Хамакос (Греция), Фуад Мескут (Марокко)

«Для нас было очень важно, и чтобы Наталья Алексеевна Ярыгина переизбралась вчера на конгрессе UWW в качестве члена бюро UWW, и чтобы представители Российской Федерации сохранили за собой посты вице-президентов.

Это говорит о том, что спортивное сообщество, невзирая ни на что, остается единой сплоченной большой семьей. И то, что нас с Натальей Алексеевной поддержал и конгресс, и члены бюро, говорит о том, что та работа, которую мы проводим изо дня в день, остается во главе угла, несмотря ни на какое политическое давление», – заявил Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
Наталья Ярыгина
Политика
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