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Муса Евлоев: «Париж уже позади, смысла нет смотреть в прошлое. Уверен на 99 процентов, что мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»

Олимпийский чемпион Муса Евлоев уверен, что россиян допустят к Играм 2028 года.

Евлоева не допустили к отбору на Олимпиаду в Париже.

«Что бы спросил у людей, которые не допустили меня до Парижа? Честно, не знаю. Наверное, только — поедем ли мы в Лос-Анджелес.

Париж уже позади, смысла нет смотреть в прошлое. Уверен на 99 процентов, что мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, американцы захотят нас там видеть.

Без россиян Олимпиада — неполноценные Игры», — сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
греко-римская борьба
logoсборная России по борьбе
logoЛос-Анджелес-2028
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