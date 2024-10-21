Муса Евлоев: «Париж уже позади, смысла нет смотреть в прошлое. Уверен на 99 процентов, что мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»
Олимпийский чемпион Муса Евлоев уверен, что россиян допустят к Играм 2028 года.
Евлоева не допустили к отбору на Олимпиаду в Париже.
«Что бы спросил у людей, которые не допустили меня до Парижа? Честно, не знаю. Наверное, только — поедем ли мы в Лос-Анджелес.
Париж уже позади, смысла нет смотреть в прошлое. Уверен на 99 процентов, что мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, американцы захотят нас там видеть.
Без россиян Олимпиада — неполноценные Игры», — сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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