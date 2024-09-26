Объединенный мир борьбы смягчил для россиян критерии получения нейтрального статуса

Федерация борьбы смягчила для россиян правила получения нейтрального статуса.

Объединенный мир борьбы (UWW) обновил критерии допуска для российских и белорусских спортсменов.

«Для будущих турниров только доказательства прямого участия в СВО или публичные заявления (в письменной или устной форме) в поддержку конфликта и/или его организаторов или участников будут рассматриваться как основание для признания спортсмена не имеющим права на выступление в нейтральном статусе.

Имеющие право на участие российские и белорусские борцы и вспомогательный персонал продолжат соревноваться под нейтральным флагом как индивидуальные нейтральные спортсмены. Гимн UWW будет использоваться на церемониях, но никакие ссылки на флаг, символы или гербы России и Беларуси не будут разрешены», – говорится в заявлении.

Дела тех спортсменов, чьи заявки на получение нейтрального статуса ранее были отклонены, заново пересмотрят.

Решение о возвращении международных соревнований в Россию и Беларусь принято не было.