Объединенный мир борьбы смягчил для россиян критерии получения нейтрального статуса
Объединенный мир борьбы (UWW) обновил критерии допуска для российских и белорусских спортсменов.
«Для будущих турниров только доказательства прямого участия в СВО или публичные заявления (в письменной или устной форме) в поддержку конфликта и/или его организаторов или участников будут рассматриваться как основание для признания спортсмена не имеющим права на выступление в нейтральном статусе.
Имеющие право на участие российские и белорусские борцы и вспомогательный персонал продолжат соревноваться под нейтральным флагом как индивидуальные нейтральные спортсмены. Гимн UWW будет использоваться на церемониях, но никакие ссылки на флаг, символы или гербы России и Беларуси не будут разрешены», – говорится в заявлении.
Дела тех спортсменов, чьи заявки на получение нейтрального статуса ранее были отклонены, заново пересмотрят.
Решение о возвращении международных соревнований в Россию и Беларусь принято не было.
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