Победителю Олимпиады-2024 Тажудинову, выступавшему за Бахрейн, подарили квартиру в Махачкале и породистых скакунов

Представителя Бахрейна Ахмеда Тажудинова в Дагестане наградили за золото Игр-2024.

Тажудинов – уроженец Гергебильского района Дагестана. За сборную Бахрейна выступает с 2022 года. На Олимпиаде в Париже выиграл золото в вольной борьбе в категории до 97 кг.

Награждение провел глава Гергебильского района Магомедали Тагиров.

«Мы стали свидетелями исторического для района события, победа Тажудинова принесла радость не только в каждый дом гергебильцев и дагестанцев, но и всей России.

Слишком долго наш район ждал своего олимпийского чемпиона и сейчас, когда район готовится к своему юбилею – это особенный подарок, вызывающее особенные чувства радости и гордости», – сказал Тагиров.

Пресс-служба администрации сообщает, что Тажудинов получил сертификат и земельный участок от руководства района и депутатского корпуса, документы на квартиру в элитном районе Махачкалы от меценатов села Маали, а также породистых скакунов.

Помимо этого, ему было присвоено звание «Почетный консул Республики Дагестан».