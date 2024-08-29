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Победителю Олимпиады-2024 Тажудинову, выступавшему за Бахрейн, подарили квартиру в Махачкале и породистых скакунов

Представителя Бахрейна Ахмеда Тажудинова в Дагестане наградили за золото Игр-2024.

Тажудинов – уроженец Гергебильского района Дагестана. За сборную Бахрейна выступает с 2022 года. На Олимпиаде в Париже выиграл золото в вольной борьбе в категории до 97 кг. 

Награждение провел глава Гергебильского района Магомедали Тагиров.

«Мы стали свидетелями исторического для района события, победа Тажудинова принесла радость не только в каждый дом гергебильцев и дагестанцев, но и всей России.

Слишком долго наш район ждал своего олимпийского чемпиона и сейчас, когда район готовится к своему юбилею – это особенный подарок, вызывающее особенные чувства радости и гордости», – сказал Тагиров. 

Пресс-служба администрации сообщает, что Тажудинов получил сертификат и земельный участок от руководства района и депутатского корпуса, документы на квартиру в элитном районе Махачкалы от меценатов села Маали, а также породистых скакунов. 

Помимо этого, ему было присвоено звание «Почетный консул Республики Дагестан».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал администрации Гергебильского района
вольная борьба
logoОлимпиада-2024
сборная Бахрейна
logoАхмед Тажудинов
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