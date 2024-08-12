Глава Дагестана поздравил уроженцев региона с медалями Олимпиады-2024: «Ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням»

Теги МОК вольная борьба тхэквондо сборная Азербайджана сборная Узбекистана Олимпиада-2024 сборная Азербайджана сборная Болгарии Даурен Куруглиев сборная Бахрейна сборная Греции Сергей Меликов Ахмед Тажудинов Магомедхан Магомедов Разамбек Жамалов Гашим Магомедов Магомед Рамазанов Борьба

Глава Дагестана поздравил уроженцев региона с медалями Олимпиады-2024.

Призерами Игр в Париже стали шесть спортсменов из Дагестана, выступающих за иностранные сборные. В вольной борьбе золото взяли Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн), Магомед Рамазанов (Болгария), бронзу – Даурен Куруглиев (Греция), Магомедхан Магомедов (Азербайджан). В тхэквондо серебро завоевал Гашим Магомедов (Азербайджан).

«Дагестан сегодня радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками.

В вольной борьбе чемпионами Олимпийских игр стали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзу выиграли Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Серебро в активе нашего тхэквондиста Гашима Магомедова.

Такие результаты показывают, что нас не зря боялись! И явно есть правда в распространяемой в соцсетях шутке: Дагестан обошел целые страны по количеству чемпионов-вольников. Представляете, какими были бы результаты, если бы в Олимпиаде участвовали другие наши прославленные борцы?

Дагестанцам в этом виде спорта нет равных, поэтому страх перед ними понять можно. Но оправдать решения МОК (Международного олимпийского комитета – Sports), которые идут в разрез с главными спортивными принципами, ничем нельзя. Повторю снова: подобные поступки только доказывают слабость тех, кто их совершает!

Поздравляю наших чемпионов с яркими и уверенными победами. Спасибо, что достойно представляете Дагестан! Также поздравляю тренеров, родных спортсменов, всех дагестанцев, которые за них болели.

А тем борцам, которым закрыли дорогу на Олимпиаду, скажу одно: для нас вы такие же чемпионы! Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны еще не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!» – написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

В июле Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Причиной стали решения МОК, который допустил до участия 10 российских борцов в нейтральном статусе, но не включил в список нескольких лидеров сборной.

В Париже 20 борцов из России. Федерации было проще отпустить их в другие страны, чем на Игры

24 комментария
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Когда свои собирались ехать под нейтральными флагами, они были врагами, «бомжами», иногентами и тд . А те, кто сменили гражданство, и принесли медали другой стране - стали героями
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для борцух разнообразных Дагестан всегда был превыше России)
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+15
Своим почему на ОИ помешали поехать?
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+14
Ответ KillFish
Когда свои собирались ехать под нейтральными флагами, они были врагами, «бомжами», иногентами и тд . А те, кто сменили гражданство, и принесли медали другой стране - стали героями
"В связи с успешным выступлением наших борцов на Олимпиаде предлагаю представить к государственной награде Адама Кадырова" - добавил глава Дагестана
+12
-1
+11
А еще мы знаем, кто оплатил обучение и тренировки.
+12
-3
+9
но мы-то знаем, где начался их путь (c)
Да, Хабиб нам в свое время всё наглядно показал
+12
-3
+9
Ответ KillFish
Когда свои собирались ехать под нейтральными флагами, они были врагами, «бомжами», иногентами и тд . А те, кто сменили гражданство, и принесли медали другой стране - стали героями
методичка меняется каждый день )
+11
-4
+7
Смешно, когда некоторые под статьёй про якутянку расхваливали чиновника. И здесь такая же клоунада. Вот вам пример. Сколько уроженцев Украины сейчас выступает за Россию? Очень много. А представьте теперь, что главы этих украинских регионов пишут подобное про них? Чувствуете?)
А чиновниками стоит заняться соответствующим службам. Какой они Дагестан представляют? Давно Дагестан находится по очереди в составе других стран? Это призывы к нарушению территориальной целостности?
+7
0
+7
Что за страна такая, Дагестан?
+12
-6
+6
Ответ KillFish
Когда свои собирались ехать под нейтральными флагами, они были врагами, «бомжами», иногентами и тд . А те, кто сменили гражданство, и принесли медали другой стране - стали героями
Бомжами были бомжами и остались. А что, там какой-то чел из Дагестана поколебал вашу уверенность в этом?
+2
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Ответ boiling water
методичка меняется каждый день )
у вас да наверное, а здесь говорит конкретный человек. Где он говорил обратное? И борцы отобрались на олимпиаду и до последнего готовы были поехать
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Надо бы орденов всем непричастным выдать.
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И к чему всё это приведёт? Правильно! Глядя как приветствуют достижения наших за другие страны, спортсмены ринутся выступать за иноземцев. Уверен, после ОИ будет отток.
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Эти "спортсмены" хуже чем нейтралы! Им плевать на страну! Для них главное собственная карьера!
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Ответ Федор Пресняков
Иди лечись, дуралом, че ты несешь...
Все в духе времени. Или по телевизору другое говорят? Может вы ещё и депутатов с чиновниками лечится отправите?
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Ответ Виктор Иванович
А еще мы знаем, кто оплатил обучение и тренировки.
Сулейман Керимов?
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Ответ внучок Бэйхайма
но мы-то знаем, где начался их путь (c) Да, Хабиб нам в свое время всё наглядно показал
Это его отец всем все показал и научил, как стать чемпионами !!! Царствия Ему Небесного...
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Ответ внучок Бэйхайма
но мы-то знаем, где начался их путь (c) Да, Хабиб нам в свое время всё наглядно показал
Все мы начинали свой путь из .....звезды.
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Ответ Roman Bolshevik
Смешно, когда некоторые под статьёй про якутянку расхваливали чиновника. И здесь такая же клоунада. Вот вам пример. Сколько уроженцев Украины сейчас выступает за Россию? Очень много. А представьте теперь, что главы этих украинских регионов пишут подобное про них? Чувствуете?) А чиновниками стоит заняться соответствующим службам. Какой они Дагестан представляют? Давно Дагестан находится по очереди в составе других стран? Это призывы к нарушению территориальной целостности?
Насколько понимаю, бывшие украинцы в составе других сборных заработали тоже прилично медалей, включая золото. Бывшие грузины - тоже. Современный спорт он такой.
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Ответ hh88_88
Надо бы орденов всем непричастным выдать.
Насчёт орденов, дело времени. Дагестан срочно начеканит ордена, за спортивные заслуги Дагестана.
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