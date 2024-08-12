Глава Дагестана поздравил уроженцев региона с медалями Олимпиады-2024: «Ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням»

Глава Дагестана поздравил уроженцев региона с медалями Олимпиады-2024.

Призерами Игр в Париже стали шесть спортсменов из Дагестана, выступающих за иностранные сборные. В вольной борьбе золото взяли Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн), Магомед Рамазанов (Болгария), бронзу – Даурен Куруглиев (Греция), Магомедхан Магомедов (Азербайджан). В тхэквондо серебро завоевал Гашим Магомедов (Азербайджан).

«Дагестан сегодня радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками.

В вольной борьбе чемпионами Олимпийских игр стали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзу выиграли Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Серебро в активе нашего тхэквондиста Гашима Магомедова.

Такие результаты показывают, что нас не зря боялись! И явно есть правда в распространяемой в соцсетях шутке: Дагестан обошел целые страны по количеству чемпионов-вольников. Представляете, какими были бы результаты, если бы в Олимпиаде участвовали другие наши прославленные борцы?

Дагестанцам в этом виде спорта нет равных, поэтому страх перед ними понять можно. Но оправдать решения МОК (Международного олимпийского комитета – Sports), которые идут в разрез с главными спортивными принципами, ничем нельзя. Повторю снова: подобные поступки только доказывают слабость тех, кто их совершает!

Поздравляю наших чемпионов с яркими и уверенными победами. Спасибо, что достойно представляете Дагестан! Также поздравляю тренеров, родных спортсменов, всех дагестанцев, которые за них болели.

А тем борцам, которым закрыли дорогу на Олимпиаду, скажу одно: для нас вы такие же чемпионы! Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны еще не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!» – написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

В июле Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Причиной стали решения МОК, который допустил до участия 10 российских борцов в нейтральном статусе, но не включил в список нескольких лидеров сборной.

В Париже 20 борцов из России. Федерации было проще отпустить их в другие страны, чем на Игры