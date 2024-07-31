Премьер Франции заявил о 68 кибератаках на страну с начала Олимпиады-2024

Франция подверглась 68 кибератакам с начала Олимпийских игр-2024, которые проходят в Париже.

Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на олимпийские объекты, были своевременно выявлены и предотвращены», – заявил Атталь.

Уточняется, что речь идет об объектах в Берси и Ла-Виллет.

Первые соревнования Олимпиады стартовали 24 июля. Церемония закрытия пройдет 11 августа.