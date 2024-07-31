Премьер Франции заявил о 68 кибератаках на страну с начала Олимпиады-2024

Теги происшествия Олимпиада-2024 Борьба

Франция подверглась 68 кибератакам с начала Олимпийских игр-2024, которые проходят в Париже.

Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на олимпийские объекты, были своевременно выявлены и предотвращены», – заявил Атталь.

Уточняется, что речь идет об объектах в Берси и Ла-Виллет.

Первые соревнования Олимпиады стартовали 24 июля. Церемония закрытия пройдет 11 августа.

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8 комментариев
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Прочитал,как кибертрак,думаю почему всего 68?
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прилетела реклама финок НКВД ?
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Енто наши « волонтёры» обиделись
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ну скажите спасибо, что русские и китайские хацкеры до вас не добрались, отбивать было бы нечего
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