Федерация спортивной борьбы России: «Мамедов получил травму несколько дней назад. Именно из-за нее он не сможет принять участие в Олимпиаде»

В ФСБР рассказали о характере травмы борца Шамиля Мамедова.

23-летний Мамедов был единственным россиянином, вошедшим в заявку на олимпийский турнир в Париже. Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что борец отказался от поездки на Игры.

Ранее приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) отклонили еще восемь российских борцов.

– Насколько нам известно, Шамиль Мамедов получил травму несколько дней назад. Именно из-за нее он не сможет принять участие в Олимпиаде.

– Известен характер травмы?

– Год назад у Шамиля была травма колена. Новая травма – это рецидив, – сообщили в пресс‑службе ФСБР.

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