Федерация спортивной борьбы России: «Мамедов получил травму несколько дней назад. Именно из-за нее он не сможет принять участие в Олимпиаде»

Теги сборная России по борьбе ФСБР Олимпиада-2024 Шамиль Мамедов Борьба

В ФСБР рассказали о характере травмы борца Шамиля Мамедова.

23-летний Мамедов был единственным россиянином, вошедшим в заявку на олимпийский турнир в Париже. Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что борец отказался от поездки на Игры.

Ранее приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) отклонили еще восемь российских борцов. 

– Насколько нам известно, Шамиль Мамедов получил травму несколько дней назад. Именно из-за нее он не сможет принять участие в Олимпиаде.

– Известен характер травмы?

– Год назад у Шамиля была травма колена. Новая травма – это рецидив, – сообщили в пресс‑службе ФСБР.

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17 комментариев
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Ответ Bartez1986
Охотно верим. А Мамедов о травме знает?
Конечно знает. Его же били, видимо
+23
-2
+21
Охотно верим. А Мамедов о травме знает?
+23
-3
+20
Тут только одна штука остается не до конца понятной: травма вымышленная или его реально избили? :D
+13
-2
+11
я тебе конечно верю разве могут быть сомненья
+10
0
+10
Ответ Варлампий Варлампий
интересно, на кого эта ложь расчитана, ну вот кто ее потребитель?
Журова
+9
-1
+8
А это не тот, который представляет не Дагестан, а Москву? Тут новости были на этот счёт... Вроде же: "каждый решает сам"..?
+3
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Да да верим, твердо и четко
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Здоровья!
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Рецидив случился ещё 2 недели назад.
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2-е лицо Мамедову: "Мы тут тебя помяли маненько, так ты купи себе чего-нибудь". Позже. 2-е лицо 1-му лицу: "Сделали". 1-е "Денег дали?" 2-е "Да, полтинник гринов".
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