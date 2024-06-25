Михаил Мамиашвили: «Когда я узнал, что олимпийский огонь будет нести трансгендер, заинтересовался – может, это великий ученый, космонавт, актер? Нет, просто трансгендер»

Теги Михаил Мамиашвили Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили высказался об участии трансгендеров в олимпийском движении.

Сообщалось, что дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste поучаствует в эстафете олимпийского огня 14 и 15 июля.

«Сейчас в олимпийском движении вообще происходит немало необъяснимого. Например, олимпийский огонь на одном из этапов будет нести трансгендер. Когда я узнал об этом, заинтересовался, начал искать информацию.

Думал: может, это какой-то великий французский ученый, космонавт, актер – человек, который сделал что-то фундаментальное для страны, которая проводит Игры. Нет. Он просто трансгендер. То есть определенные круги мирового общества таким образом используют площадку Олимпийских игр для продвижения своих идей и своих ценностей», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Дрэг-квин поучаствует в эстафете олимпийского огня Парижа-2024

5 комментариев
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Не совсем так. Теперь на Западе быть трансгендером, гомосексуалистом и лесбиянкой престижно и почëтно. Этим гордятся, это обеспечивает предпочтение в трудоустройстве, поступлении в учебные заведения при прочих равных условиях.
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Трансгендерные игры в Париже
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Кто только не несет этот огонь, срлошь "достойные" люди
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не совсем так. Теперь на Западе быть трансгендером, гомосексуалистом и лесбиянкой престижно и почëтно. Этим гордятся, это обеспечивает предпочтение в трудоустройстве, поступлении в учебные заведения при прочих равных условиях.
То есть сейчас,чтобы молодому человеку получить преференции в обществе ему нужно тупо отрезать себе писюн?🤔
Сомнительное развитие общества...
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Ответ Покерный Футбол
То есть сейчас,чтобы молодому человеку получить преференции в обществе ему нужно тупо отрезать себе писюн?🤔 Сомнительное развитие общества...
Ну зачем крайности, достаточно просто объявить себя вступившим в эти сообщества, в штаны никто не полезет для проверки.
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