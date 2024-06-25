Михаил Мамиашвили: «Когда я узнал, что олимпийский огонь будет нести трансгендер, заинтересовался – может, это великий ученый, космонавт, актер? Нет, просто трансгендер»

Михаил Мамиашвили высказался об участии трансгендеров в олимпийском движении.

Сообщалось, что дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste поучаствует в эстафете олимпийского огня 14 и 15 июля.

«Сейчас в олимпийском движении вообще происходит немало необъяснимого. Например, олимпийский огонь на одном из этапов будет нести трансгендер. Когда я узнал об этом, заинтересовался, начал искать информацию.

Думал: может, это какой-то великий французский ученый, космонавт, актер – человек, который сделал что-то фундаментальное для страны, которая проводит Игры. Нет. Он просто трансгендер. То есть определенные круги мирового общества таким образом используют площадку Олимпийских игр для продвижения своих идей и своих ценностей», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Дрэг-квин поучаствует в эстафете олимпийского огня Парижа-2024