Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом России по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев одержал победу на чемпионате России в Москве.

В финале весовой категории до 97 кг Садулаев одолел Алихана Жабраилова и стал шестикратным победителем соревнований.

В заключительный день чемпионата победы также одержали Ахмед Идрисов (до 57 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Ранее золотые медали завоевали Заур Угуев (до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг) и Алан Багаев (до 92 кг).

Ранее сообщалось, что по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Садулаев не был допущен до соревнований в Баку, где разыгрывались квоты на Игры-2024 в Париже.

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