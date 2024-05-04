Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом России по вольной борьбе

Теги сборная России по борьбе чемпионат России Абдулрашид Садулаев Заур Угуев Алихан Жабраилов Алан Багаев Шамиль Мамедов Абдулла Курбанов Иналбек Шериев Магомед Магомаев Борьба

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев одержал победу на чемпионате России в Москве.

В финале весовой категории до 97 кг Садулаев одолел Алихана Жабраилова и стал шестикратным победителем соревнований.

В заключительный день чемпионата победы также одержали Ахмед Идрисов (до 57 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Ранее золотые медали завоевали Заур Угуев (до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг) и Алан Багаев (до 92 кг).

Ранее сообщалось, что по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Садулаев не был допущен до соревнований в Баку, где разыгрывались квоты на Игры-2024 в Париже.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

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