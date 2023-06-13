Призер чемпионата Европы по вольной борьбе Алена Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших»
Призер чемпионата Европы Алена Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших».
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Стародубцеву Алену», – говорится в тексте указа.
Стародубцевой 38 лет, она серебряный призер чемпионата Европы-2009 по вольной борьбе. В составе сборной России она по дважды становилась победительницей Кубка европейских наций (2014, 2015).
В августе прошлого года «7-й канал Красноярск» сообщил, что Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.
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