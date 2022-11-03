Депутат Таймазов не участвует в боевых действиях на Украине: «Я снабжаю помощью. Необходимо поддерживать ребят»

Депутат Госдумы Артур Таймазов заявил, что не участвует в боевых действиях на Украине.

«Я делаю то, что у меня лучше всего получается – снабжаю помощью. Считаю, что необходимо поддерживать ребят.

Я часто посещаю Донбасс. Обязательно, по возможности, буду приезжать и в дальнейшем. Перед своими поездками я созваниваюсь с ребятами и уточняю, что им максимально необходимо на данный момент, потому что время постоянно меняется.

Не могу сказать, что будет дальше. Но точно будет интересно. Могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдемся.

Раз уж заслуженных медалей меня в свое время лишили, буду в реальности доказывать, какие приемы бывают в борьбе», – сказал олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе.

Таймазов был лишен золотых медалей Игр 2008 и 2012 годов из-за допинга. Борец выступал за сборную Узбекистана.

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Артур Таймазов примет участие в боевых действиях на Украине