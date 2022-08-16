Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по вольной борьбе Наталья Воробьева приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка 2012 года по вольной борьбе приняла решение взять паузу в карьере.

«Пока взяла паузу в карьере. Ситуация непростая, международных соревнований нет.

Поэтому на данном этапе приняла для себя решение направить свои усилия на работу по развитию детского спорта, чтобы к тому моменту, когда нашим юным борцам придет время бороться по молодежи или по взрослым, они были готовы, не разбежались из спорта.

Мы проводим разные турниры для детей, один из них состоится совсем скоро – 8-9 октября на Зимнем стадионе в Санкт-Петербурге», – сказала Воробьева.

Помимо олимпийского золота, Воробьева – серебряный призер Рио-2016, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.