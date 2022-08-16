Серебряный призер Рио-2016 по вольной борьбе Валерия Коблова завершила спортивную карьеру

Серебряный призер Олимпиады-2016 по вольной борьбе приняла решение о завершении спортивной карьеры.

На Олимпиаде-2020 в Токио Коблова уступила в поединке за 3-е место.

«Вспоминаю эмоции после Олимпиады в Токио, когда поняла, что больше ничего не хочу. Тогда я оставила ковер и с тех пор всего раза три потом туда возвращалась, настолько «наелась», что не могла на это смотреть.

Моя психика переключила меня на другие виды спорта – начала много плавать, бегать, этим поддерживала форму и думала, что просто надо дать себе паузу. Проходило время, а желание вернуться не возвращалось.

Второе – это, конечно, травма. Все те три раза, когда я возвращалась, колено отекало. Бегать по прямой или плавать еще можно, а вот нагрузка с партнером – это уже совсем другое.

Врачи сделали МРТ и сказали, что там ничего хорошего, что «фитоняшкой» быть смогу, а вот приемы делать и топ-нагрузки переносить уже нет, поскольку теперь это колено не профессионального спортсмена.

Я не могу пренебрегать своим телом и не могу быть нестабильной, когда от тебя зависит результат команды», – сказала Коблова.

29-летняя Коблова является двукратным призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы и Универсиады.