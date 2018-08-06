Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев переболел коронавирусом

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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев сообщил, что переболел коронавирусом. 

«Я, как и большинство моих земляков, не придавал значения коронавирусу. Мы реально недооценили болезнь, опасность и угрозу ее мы начали ощущать только тогда, когда она постучалась к нам в дверь.

Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень много моих знакомых уже нет с нами», – рассказал Садулаев. 

Спортсмен обратился к жителям Дагестана с просьбой не покидать дома во время праздника Ураза-байрам, который пройдет 23 мая. 

«Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку, всех родственников, посещаю кладбище, но в этом году я вынужден прервать эту традицию: буду отмечать дома в кругу семьи.

Я хочу вас всех призвать тоже отмечать дома. Нам надо беречь не только себя, но и тех людей, кто вокруг нас, особенно старших. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи.

Понимаю, что сидеть дома третий месяц – нелегкая задача, но нам надо проявить терпение, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», – сказал Садулаев в видеообращении в инстаграме. 

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр в Рио-2016, четырехкратным чемпионом мира. 

 
 
 
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Публикация от Sadulaev Abdulrashid (@sadulaev_abdulrashid)

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