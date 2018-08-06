Абдулрашид Садулаев: «Первые намеки на то, что я стану знаменосцем, тренер сделал перед схваткой со Снайдером. Это меня подстегнуло»

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал победу на Олимпийских играх в Токио.

«После финала мне сказали, что буду знаменосцем Команды ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио. Это – большая честь.

К слову, еще в 2016 году в Рио-де-Жанейро было желание пронести флаг, но не всегда все складывается так, как мы хотим.

Первые намеки на это тренер сделал еще перед схваткой с , и это меня подстегнуло. В итоге наша встреча получилась особенной.

Финал Олимпийских игр – отдельная история. В нем нельзя рисковать, и я старался отбороться без ошибок. Мелкие помарки были, но они мне не помешали», – сказал Садулаев.

Абдулрашид Садулаев – лучший борец планеты. Он взял золото Токио в принципиальной трилогии, а за две Олимпиады проиграл лишь 4 балла