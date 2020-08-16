«Отдельно хочу поблагодарить «Единую Россию». Объединяясь – побеждаем». Карелин попрощался с Госдумой

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин попрощался с депутатами Госдумы России.
На прошлой неделе Карелин досрочно сложил с себя полномочия депутата Думы в связи с избранием в Законодательное собрание Новосибирской области.
«Каждому депутату Государственной думы хочу сказать слова благодарности за настоящую школу понимания, культуру полемики.
Отдельно и особо хочу поблагодарить партию «Единая Россия», потому что мы во все периоды продолжаем объединяться, демонстрируем самое главное. «Объединяясь – побеждаем» – это не столько избирательная кампания, сколько те возможности, которые сегодня демонстрирует российское государство. Всем спасибо большое, до скорой встречи», – сказал Карелин на заседании.
«Очень приятно было работать с таким надежным и сильным человеком», – написал экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, который выложил видео с речью Карелина.
Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов (с 1999 года). Он в разное время был членом комитетов по охране здоровья и спорту, по международным делам, по энергетике; входил в состав комиссии по геополитике. С 2001 года Карелин входил в состав высшего совета «Единой России».
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