«Отдельно хочу поблагодарить «Единую Россию». Объединяясь – побеждаем». Карелин попрощался с Госдумой

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе попрощался с депутатами Госдумы России.

На прошлой неделе Карелин досрочно сложил с себя полномочия депутата Думы в связи с избранием в Законодательное собрание Новосибирской области.

«Каждому депутату думы хочу сказать слова благодарности за настоящую школу понимания, культуру полемики.

Отдельно и особо хочу поблагодарить партию «Единая Россия», потому что мы во все периоды продолжаем объединяться, демонстрируем самое главное. «Объединяясь – побеждаем» – это не столько избирательная кампания, сколько те возможности, которые сегодня демонстрирует российское государство. Всем спасибо большое, до скорой встречи», – сказал Карелин на заседании.

«Очень приятно было работать с таким надежным и сильным человеком», – написал экс-глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев, который выложил видео с речью Карелина.

Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов (с 1999 года). Он в разное время был членом комитетов по охране здоровья и спорту, по международным делам, по энергетике; входил в состав комиссии по геополитике. С 2001 года Карелин входил в состав высшего совета «Единой России».