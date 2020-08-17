Владимир Драчев о выборах в Госдуму: «Развеян миф о том, что «Единая Россия» традиционно получает результат лучше на низкой явке»

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Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев прокомментировал итоги выборов Государственную думу, которые завершились 13 сентября.

Драчев – депутат Госдумы с 2016 года. В июле он ушел с поста Союза биатлонистов России (СБР), чтобы лучше сконцентрироваться на работе в Думе.

«Выборы разных уровней завершились в России. Для всех, в том числе для «Единой России», это был напряженный электоральный цикл, который потребовал максимальной мобилизации для решения задач по оказанию адресной помощи гражданам в период пандемии.

Итоги выборов демонстрируют достаточно убедительную поддержку партии со стороны избирателей и сохранение за «Единой Россией» ее лидерских позиций на всех уровнях власти. Есть все основания называть состоявшиеся выборы уникальными. Они проходили при нетрадиционно высокой явке. И в этом смысле миф об электоральной усталости избирателей развеян.

Несмотря на то, что всего два месяца назад при высокой активности (67,97%) прошло голосование по поправкам к Конституции, жители субъектов, где проходит ЕДГ, ответственно отнеслись к выбору пути развития регионов.

Явка по многим территориям превысила показатели аналогичных выборов прошлых электоральных циклов. Тут развеян и еще один миф – что «Единая Россия» традиционно получает результат лучше на низкой явке. Сегодня мы видим, что это не так. Избирателей, поддерживающих партию много, и они в эти три дня голосования пришли на избирательные участки», – написал Драчев.

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