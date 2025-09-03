Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/4 финала. Нидерланды сыграют с Японией, Италия против Польши и другие матчи
3-4 сентября пройдут матчи 1/4 финала женского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
Бангкок, Таиланд
1/4 финала
3 сентября
Нидерланды – Япония – 13.00
Италия – Польша – 16.30
4 сентября
Бразилия – Франция – 13.00
США – Турция – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
