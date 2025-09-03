  • Спортс
0

Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/4 финала. Нидерланды сыграют с Японией, Италия против Польши и другие матчи

3-4 сентября пройдут матчи 1/4 финала женского чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Женщины

Бангкок, Таиланд

1/4 финала

3 сентября

Нидерланды – Япония – 13.00

Италия – Польша – 16.30

4 сентября

Бразилия – Франция – 13.00

США – Турция – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

