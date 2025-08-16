0

Российские волейболистки обыграли сборную Беларуси в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу обыграла белорусок в товарищеском матче.

Встреча прошла в Минске. Матч завершился со счетом 3-0 (25:18, 25:21, 25:23).

Следующая встреча между командами России и Беларуси состоится в Минске 17 августа.

Российские и белорусские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой FIVB с 2022 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
