FIVB о вьетнамских волейболистках, проваливших гендерный тест: «Дело передано в дисциплинарную комиссию для дальнейшей оценки»

В FIVB высказались о вьетнамских волейболистках, проваливших гендерный тест.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты сборной Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии из-за того, что две спортсменки из команды были идентифицированы как мужчины.

«Как указано в заявлении, дело [вьетнамских волейболисток] теперь передано в дисциплинарную комиссию FIVB для дальнейшей оценки, и мы не будем комментировать его, пока этот процесс продолжается.

FIVB серьезно относится к вопросам гендерного права и полностью доверяет своим правилам, утвержденным в 2020 году. В соответствии с этими правилами FIVB использует документацию в качестве первого шага, при этом административный совет FIVB оставляет за собой право утверждать дополнительное тестирование в случае медицинских причин или расхождений.

Эти правила обеспечивают значимую конкуренцию для всех спортсменов, участвующих в этой гендерной категории, а также поддерживают принципы инклюзивности», – сообщили в FIVB.

Подлог в женском волейболе – две из Вьетнама, кажется, мужчины. Вот они