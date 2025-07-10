Лига наций (жен). Франция уступила Бразилии на тай-брейке, Италия против Сербии и другие матчи
Франция проиграла Бразилии в женской Лиге наций по волейболу.
10 июля пройдут очередные матчи турнира.
Женщины
10 июля
Тиба, Япония
Франция – Бразилия – 2-3 (25:23, 21:25, 25:17, 21:25, 11:15)
Южная Корея – Япония – 13.20
Апелдорн, Нидерланды
Италия – Сербия – 18.00
Бельгия – Нидерланды – 21.30
Арлингтон, США
Таиланд – Германия – 0.00 (11 июля)
Доминиканская Республика – США – 3.30 (11 июля)
Турнирное положение: Италия – 9 побед – 0 поражений (25 очков), Бразилия – 9-1 (25), Польша – 8-1 (24), Турция – 8-1 (22), Япония – 7-2 (21), Китай – 6-3 (17), Германия – 5-4 (16), США – 5-4 (14), Чехия – 4-5 (10), Доминиканская Республика – 4-5 (10), Франция – 3-7 (11), Нидерланды – 3-6 (10), Болгария – 3-6 (9), Бельгия – 3-6 (8), Канада – 2-7 (7), Сербия – 1-8 (8), Таиланд – 1-8 (5), Южная Корея – 1-8 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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