  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Гамова о женской сборной России по волейболу: «Смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы»
2

Гамова о женской сборной России по волейболу: «Смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы»

Екатерина Гамова оценила уровень женской сборной России по волейболу.

Россиянки обыграли команду Сербии (3-2) на Кубке Первого канала.

– Этот турнир был очень важен для нас, учитывая, что сейчас команда не может выступать на международной арене. Мы наконец-то смогли увидеть девочек на площадке с соперницами хорошего уровня и понять, какая у нас сборная есть на сегодняшний момент. Могу сказать, что мы увидели практически новую команду. <...>

– Я смотрю на сборную с позитивом, учитывая, что состав команды полностью омолодился. Мне кажется, игроки, которые сейчас выходят на площадку, это наша основа и костяк сборной на ближайшие десять лет. И я смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы. Главное, чтобы состоялось, наконец, возвращение на международную арену.

– Можно ли сказать, что за время отстранения уровень российского волейбола не упал?

– Очень сложно сделать какие-то выводы по одной игре. Но могу сказать, что игроки, которые выступают за рубежом – Арина Федоровцева, Марина Маркова, Татьяна Кадочкина (Толок) – так или иначе находятся на международном уровне. Играют в сильнейших чемпионатах, выступают в еврокубках. И это позволяет им расти, не терять уровень. Поэтому надежды очень хорошие. Думаю, мы не будем плестись где-то в конце, когда вернемся на мировую арену, – сказала двукратная чемпионка мира.

Россиянки обыграли действующих чемпионок мира. Наш волейбол настолько сильный?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ОКР
logoАрина Федоровцева
отстранение и возвращение России
logoсборная России жен
logoЕкатерина Гамова
Марина Маркова
Кубок Первого канала по волейболу
Татьяна Толок (Кадочкина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Константин Ушаков о женской сборной: «У этой команды огромный потенциал, мы пока сами не понимаем, что можем»
331 мая, 20:40
Вице-президент FIVB: «Все мы знаем значение российской команды. Сейчас они не могут участвовать в соревнованиях, но, вероятно, в скором будущем это изменится»
431 мая, 19:22
Кубок Первого канала по волейболу (жен). Россия на тай-брейке обыграла Сербию
3631 мая, 18:30
Главные новости
Лига наций (жен). Франция сыграет с Бельгией, Турция встретится с Таиландом, Сербия против Японии, другие матчи
3сегодня, 06:06
Лига наций (жен). Бразилия разгромила США, Германия уступила Италии на тай-брейке и другие результаты
3сегодня, 06:05
Маркова о сборной России: «Эта команда способна на многое. Можем бороться за высшие медали»
вчера, 08:28
Лига наций (жен). Италия победила США, Германия обыграла Южную Корею, другие результаты
8вчера, 05:55
Иван Яковлев стал игроком «Белогорья»
4 июня, 18:15
Павел Панков: «Сборная России готова бороться и выигрывать главные турниры, которые проводятся в мире»
3 июня, 12:10
Капралова вернулась в «Локомотив» после аренды в Италии
12 июня, 09:21
Дмитрий Волков о победе над Сербией: «Была международная трехгодичная пауза, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно»
2 июня, 06:51
Кубок Первого канала по волейболу. Россия обыграла Сербию в четырех сетах
331 июня, 20:05
Михаил Дегтярев: «Россия и Сербия разделяют истинные ценности олимпийского движения – стремление к миру, дружбе, уважению и взаимопониманию через спорт»
71 июня, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость