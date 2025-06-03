Гамова о женской сборной России по волейболу: «Смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы»

Екатерина Гамова оценила уровень женской сборной России по волейболу.

Россиянки обыграли команду Сербии (3-2) на Кубке Первого канала.

– Этот турнир был очень важен для нас, учитывая, что сейчас команда не может выступать на международной арене. Мы наконец-то смогли увидеть девочек на площадке с соперницами хорошего уровня и понять, какая у нас сборная есть на сегодняшний момент. Могу сказать, что мы увидели практически новую команду. <...>

– Я смотрю на сборную с позитивом, учитывая, что состав команды полностью омолодился. Мне кажется, игроки, которые сейчас выходят на площадку, это наша основа и костяк сборной на ближайшие десять лет. И я смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы. Главное, чтобы состоялось, наконец, возвращение на международную арену.

– Можно ли сказать, что за время отстранения уровень российского волейбола не упал?

– Очень сложно сделать какие-то выводы по одной игре. Но могу сказать, что игроки, которые выступают за рубежом – Арина Федоровцева, Марина Маркова, Татьяна Кадочкина (Толок) – так или иначе находятся на международном уровне. Играют в сильнейших чемпионатах, выступают в еврокубках. И это позволяет им расти, не терять уровень. Поэтому надежды очень хорошие. Думаю, мы не будем плестись где-то в конце, когда вернемся на мировую арену, – сказала двукратная чемпионка мира.

Россиянки обыграли действующих чемпионок мира. Наш волейбол настолько сильный?