Дмитрий Волков о победе над Сербией: «Была международная трехгодичная пауза, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно»

Дмитрий Волков рассказал о волнении в матче с Сербией на Кубке Первого канала.

Накануне мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию со счетом 3-1.

«Было волнительно. Длительная международная трехгодичная пауза была, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно, наверное, из-за этого не смогли взять первую партию.

Сербия – отличная команда, они сейчас готовятся к Лиге наций, да и вообще всегда в полном порядке. Здорово было играть с ними, сербы – отличные игроки, мы получили большое удовольствие», – сказал доигровщик.

«Круто было, очень круто! Эмоции не передать! За столько времени российская сборная потихоньку возвращается, я надеюсь! Верю, что в ближайшее время будут турниры и для сборной.

Я дебютант, мне не передать свои эмоции, для меня это вдвойне захватывающе и интересно», – отметил блокирующий Дмитрий Жук.

«Честно говоря, не задумывался о том, что это мой, по сути, дебют за сборную. Я хотел показать качество игры. В первой партии было у меня много ошибок, грязных моментов. Потом исправился, стал помогать команде, мы спокойно в дальнейшем выиграли три партии», – добавил диагональный Максим Сапожков .