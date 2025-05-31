Вице-президент FIVB: «Все мы знаем значение российской команды. Сейчас они не могут участвовать в соревнованиях, но, вероятно, в скором будущем это изменится»

Вице-президент FIVB серб Джула Мештер надеется на возвращение России на турниры.

31 мая в Белграде россиянки провели товарищеский матч с командой Сербии в рамках Кубка Первого канала (3-2). 1 июня сыграют мужские сборные.

«Для нас большое значение имеет эта встреча, чтобы перед началом Волейбольной лиги наций увидеть – где мы и чего стоим. Все мы знаем, каково значение российской команды.

В настоящее время они не могут участвовать в соревнованиях, но, вероятно, в скором будущем это изменится.

Для Сербии является большим удовольствием и привилегией прием российской мужской и женской сборных.

Думаю, что сегодня публика наслаждается настоящим волейбольным спектаклем. Игроки с высоким реноме в российской и в сербской командах.

Надеюсь, что также будет и завтра, когда будут играть мужские сборные», – сказал Мештер, являющийся председателем Волейбольного союза Сербии.