Марина Маркова: «В Турции любят придумывать прозвища игрокам. Меня назвали Хюррем Султан»

Российская волейболистка Маркова рассказала, как получила прозвище Хюррем Султан.

В сезоне-2024/25 24-летняя Марина Маркова в составе «Вакыфбанка» выиграла золото чемпионата Турции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

— Тренер тебя сравнивал с Чжу Тин. Какие еще сравнения про себя слышала? Есть ли какой-то ориентир для тебя?

— В основном сравнивают с Чжу Тин из-за схожих телосложения и стиля атаки. Мне на самом деле это симпатизирует, потому что Чжу Тин — игрок мирового уровня, с великолепной карьерой. Мне льстит такое сравнение. Но моим кумиром с детства является Гамова.

— Сказала, что Чжу Тин — звезда мирового уровня. Ты себя таковой не ощущаешь?

— Нет еще. Все-таки на профессиональном уровне играю один год. Не было возможности сыграть на больших аренах и в больших соревнованиях. Сейчас был «Финал четырех» Лиги чемпионов. К сожалению, эти соревнования закончились для нас не положительно. Поэтому пока звездой мирового уровня не ощущаю.

— В Турции у тебя появилось прозвище Хюррем Султан. Как оно возникло?

— В Турции любят придумывать прозвища игрокам. Меня назвали Хюррем Султан, к чему я отношусь положительно. Оно появилось очень быстро во время моего приезда в Анталью. Просто какой-то репортер об этом написал, и другие подхватили. С одной стороны, мне приятно, с другой — смешно. Единственная наша схожесть — это то, что мы обе рыжие и обе славянки. Хюррем Султан является огромной личностью в Турции. Не думаю, что я на том же уровне.

— В Стамбуле есть мавзолей Хюррем Султан. Успела ли его посетить?

— Нет, еще не пришлось. Я не успела изучить весь Стамбул. Все-таки сезон был достаточно напряженным и очень плотным. Те выходные, которые у нас были, я проводила дома, восстанавливаясь. Планирую это исправить и посетить намного больше достопримечательностей Стамбула. Даже стыдно, что в городе с такой историей я мало чего успела посмотреть, — сказала Маркова.