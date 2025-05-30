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Виталий Смирнов: «Дегтярев оправдывает те надежды, которые на него возлагались. Он очень способный человек, умелый и энергичный руководитель»

Смирнов высоко оценил работу Дегтярева на посту министра спорта и главы ОКР.

Михаил Дегтярев занимает должность министра спорта России с мая 2024 года. С декабря 2024 года он является также президентом Олимпийского комитета России.

«Я не вправе давать оценки. Я работаю с ним в очень тесном контакте и считаю, что Михаил Владимирович – очень способный человек, который оправдывает те надежды, что на него возлагались.

Совмещение должностей в ОКР и Министерстве спорта придает вес его выступлениям перед международной спортивной общественностью, ведь он не просто руководитель общественной организации, а член правительства.

За его словами стоят серьезные аргументы и силы. Он умелый и энергичный руководитель, много ездит, встречается с людьми, поэтому я приветствую то, что он делает», – сказал почетный член МОК и Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoВиталий Смирнов
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
ОКР
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