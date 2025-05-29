Россия и Сербия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта

Россия и Сербия подпишут меморандум о сотрудничестве в спорте.

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев проведет рабочую встречу с министром спорта Сербии Зораном Гайичем.

Встреча, которая состоится 31 мая и 1 июня в Сербии, будет посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в спортивной сфере. Стороны подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Дегтярев посетит товарищеские матчи мужских и женских сборных Сербии и России по волейболу, а также проведет переговоры с президентом Национального олимпийского комитета Сербии Божидаром Мальковичем.