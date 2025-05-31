Мусэрский на год продлил контракт с японским клубом «Сантори Санбердз».

В начале мая «Сантори Санбердз » в 11‑й раз в истории стал победителем чемпионата Японии.

«Я очень рад сыграть за «Санбердз» в сезоне 2025-26. Я сделаю все возможное, чтобы снова выиграть Кубок Императора! Многие команды попытаются взять реванш. Вот почему нам много предстоит сделать.

Мы - команда, которая преодолела множество трудностей и не боится никаких вызовов. Мы обещаем, что этот сезон будет ярким, захватывающим. Мы ценим неослабевающую поддержку болельщиков и ждем встречи в следующем сезоне», – сказал Дмитрий Мусэрский .

Олимпийский чемпион-2012 года Мусэрский выступает за японскую команду с 2018 года и в четвертый раз вместе с ней выиграл чемпионат Японии.