Мусэрский на год продлил контракт с японским клубом «Сантори Санбердз»
Мусэрский на год продлил контракт с японским клубом «Сантори Санбердз».
В начале мая «Сантори Санбердз» в 11‑й раз в истории стал победителем чемпионата Японии.
«Я очень рад сыграть за «Санбердз» в сезоне 2025-26. Я сделаю все возможное, чтобы снова выиграть Кубок Императора! Многие команды попытаются взять реванш. Вот почему нам много предстоит сделать.
Мы - команда, которая преодолела множество трудностей и не боится никаких вызовов. Мы обещаем, что этот сезон будет ярким, захватывающим. Мы ценим неослабевающую поддержку болельщиков и ждем встречи в следующем сезоне», – сказал Дмитрий Мусэрский.
Олимпийский чемпион-2012 года Мусэрский выступает за японскую команду с 2018 года и в четвертый раз вместе с ней выиграл чемпионат Японии.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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