  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Владимир Алекно: «Я давно людей не бью, боюсь. Большая масса. Сегодня на первом месте дипломатия»
11

Владимир Алекно: «Я давно людей не бью, боюсь. Большая масса. Сегодня на первом месте дипломатия»

Владимир Алекно заявил, что предпочитает дипломатию вместо драк.

Ранее в Москве состоялась премьера фильма «Финал», посвященного победе сборной России по волейболу под руководством Алекно на Олимпиаде-2012.

– На показе вы сидели совсем рядом с человеком, который играет вас в этом фильме. Похож?

– Как и сам Денис (Шведов) сказал, внешне ему килограмм сорок надо добавить, бороду подстричь. Наверное, что-то было бы схожее. Его задача была чуть передать меня, настроение в этом фильме. <...>

– Вы довольно сильный физически человек, это видно. Сколько вы от груди жмете? Последний раз когда это делали?

– Когда приехал в Россию, работая в «Динамо», наверное. Давно, уже много-много лет назад.

– А сколько у вас был рекорд?

– 200… 196 кг.

– Это на сколько повторений?

– На одно. Это максимально.

– В Америке есть такая лига UFC, вот у нее есть подразделение по пощечинам. Я смотрю на вас и допускаю, что если от вас оплеуха кому-то прилетит, то будет очень плохо. В жизни бывало такое когда-нибудь?

– Нет. Я давно людей не бью, боюсь. Большая масса. Зачем? Нет. Дипломатия. Сегодня на первом месте дипломатия, – сказал Алекно, который сейчас тренирует петербургский «Зенит».

Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoВладимир Алекно
logoЗенит Санкт-Петербург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»
44сегодня, 09:24
Владимир Алекно: «Иран – великая волейбольная страна. Главное мерило успеха или поражения сборной – это народ и журналисты, а потом все остальные»
сегодня, 09:07
Алекно о спортсменах в политике: «Если эти люди принесут пользу стране, я отношусь положительно к этому»
2вчера, 08:43
Главные новости
Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»
44сегодня, 09:24
Владимир Алекно: «Иран – великая волейбольная страна. Главное мерило успеха или поражения сборной – это народ и журналисты, а потом все остальные»
сегодня, 09:07
Мусэрский стал четырехкратным чемпионом Японии в составе «Сантори Санбердз»
1вчера, 14:59
Алекно о спортсменах в политике: «Если эти люди принесут пользу стране, я отношусь положительно к этому»
2вчера, 08:43
Лига чемпионов (жен). «Конельяно» обыграл «Скандиччи» в финале, «Веро Воллей» завоевал бронзу
44 мая, 18:03
Волейболистки «Локомотива» впервые завоевали Кубок России, обыграв казанское «Динамо» в финале
94 мая, 17:50
Кубок России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово», казанское «Динамо» победило «Ленинградку»
23 мая, 17:39
Лига чемпионов (жен). 1/2 финала. «Веро Воллей» уступил «Конельяно», «Вакыфбанк» проиграл «Скандиччи»
13 мая, 17:38
Анна Лазарева: «До всех событий чемпионат России был в топе лучших лиг мира. Сейчас сильнейшие чемпионаты — это Италия, Турция, Бразилия и Китай»
12 мая, 08:34
Лазарева о том, что стала лучшим бомбардиром чемпионата Турции: «Такие цифры не проходят мимо. Интерес со стороны клубов есть»
2 мая, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53