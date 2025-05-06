Владимир Алекно: «Я давно людей не бью, боюсь. Большая масса. Сегодня на первом месте дипломатия»
Ранее в Москве состоялась премьера фильма «Финал», посвященного победе сборной России по волейболу под руководством Алекно на Олимпиаде-2012.
– На показе вы сидели совсем рядом с человеком, который играет вас в этом фильме. Похож?
– Как и сам Денис (Шведов) сказал, внешне ему килограмм сорок надо добавить, бороду подстричь. Наверное, что-то было бы схожее. Его задача была чуть передать меня, настроение в этом фильме. <...>
– Вы довольно сильный физически человек, это видно. Сколько вы от груди жмете? Последний раз когда это делали?
– Когда приехал в Россию, работая в «Динамо», наверное. Давно, уже много-много лет назад.
– А сколько у вас был рекорд?
– 200… 196 кг.
– Это на сколько повторений?
– На одно. Это максимально.
– В Америке есть такая лига UFC, вот у нее есть подразделение по пощечинам. Я смотрю на вас и допускаю, что если от вас оплеуха кому-то прилетит, то будет очень плохо. В жизни бывало такое когда-нибудь?
– Нет. Я давно людей не бью, боюсь. Большая масса. Зачем? Нет. Дипломатия. Сегодня на первом месте дипломатия, – сказал Алекно, который сейчас тренирует петербургский «Зенит».
Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»
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