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Тренер женской сборной Италии Веласко: «Отсутствие такой спортивной державы, как Россия, ощущается. Ее отстранение – безумие»

Тренер женской сборной Италии считает безумием отстранение России от спорта.

«Сильнейшие клубы? На женском уровне – русские, турчанки и итальянки. В соревновательном плане отсутствие такой спортивной державы, как Россия, ощущается. В волейболе это тяжелая потеря, как в мужском, так и в женском. Да и не только в волейболе – в легкой атлетике и других видах спорта тоже.

Возмутительно, что Запад продолжает покупать газ у Москвы, в то время как молодые россияне не могут играть, не могут заниматься командными видами спорта на международном уровне. И это не в первый раз. Я вспоминаю бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе, Олимпиады в Москве, Олимпиаду в Сеуле: в спорт всегда вмешиваются.

Но бизнес делается на всем. С головокружительной скоростью, без проблем. Но почему русский парень не может играть в чемпионатах по волейболу среди юношей? Потому что правительство его страны делает что-то не так? Но если мы будем отстранять все страны, правительство которых делает что-то не так, то у нас некому будет соревноваться.

Отстранение России – безумие. Никого не волнуют дети, которым не дают играть», – рассказал Хулио Веласко в интервью La Stampa.

Опубликовал: Антон Пилясов
logoсборная Италии жен
Хулио Веласко
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logoсборная России жен
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