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Российские волейбольные клубы получили приглашение на турнир в Дубае

Яременко рассказал о возможном участии российских клубов в турнире в Дубае.

Турнир NAS Sports Tournament пройдет в Дубае с 12 по 20 марта.

— Приглашение есть. Календарь чемпионата был составлен до того, как нам его прислали. Поэтому здесь трудность. Там как раз начало стадии плей-офф.

Сейчас активно работаем над тем, чтобы у каких-то наших клубов была возможность принять участие в турнире. Отборочный этап попадает на сроки проведения турнира. То есть первая стадия плей-офф.

Поэтому в турнире теоретически могут принять участие первые четыре места по итогам регулярного чемпионата, и 13, 14 и 15-е места. Будем пытаться принять участие в этом турнире в зависимости от состояния клубов, результатов и их желания.

Это исключительный случай: календарь очень плотный. Идет национальное первенство, Лига чемпионов, еврокубки. Поэтому в эти сроки турниры обычно не организовываются. В ОАЭ нет нет своих соревнований. Они традиционно в месяц Рамадана устраивают такие спортивные турниры.

— Есть ли подтвержденные участники?

— Мы не получили ни точного расписания, ни состав участников. На словах организаторы говорят, что подтверждаются два итальянских клуба. Может быть, приедет «Крузейро», действующий чемпион Бразилии. Но пока официального состава участников, повторюсь, нет, — сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
чемпионат России
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Александр Яременко
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