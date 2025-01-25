Артем Вольвич: «В олимпийском движении все понимают, что отстранение россиян – неправильное решение. В МОК работают обычные чиновники, они выполняют указания»

Артем Вольвич высказался об отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр.

– Какое поражение в вашей карьере можно назвать самым обидным?

– Для меня самое обидное поражение случилось в Рио в 2016 году, когда мы проиграли в матче за бронзу американцам. До сих пор помню детали этой игры. Для меня это удивительно. С точки зрения эмоций это поражение более болезненное для меня. Финал против Франции в Токио? Безусловно, это тоже одно из самых обидных поражений.

– Вернемся к Играм в Японии. На том турнире сборная выступала без флага и гимна.

– Мне вообще непонятна эта ситуация с флагами. Вся дребедень с этим началась еще в 2015 или в 2016 году. Тогда началась череда допинг-скандалов и отстранений. Мне вообще непонятен принцип коллективной ответственности. Кто-то решил, что если какие-то российские спортсмены принимали допинг, то надо наказать всей российский спорт. Для меня это непонятно. Я не стопроцентный эксперт в олимпийской хартии, но я не припомню, чтобы в отношении других стран было такое. Так что для меня это загадка.

Еще я не понимаю ситуацию с терапевтическими использованиями препаратов. Одним их спокойно разрешают, другим надо пройти семь кругов ада. Сейчас нет никаких сомнений, что в спорте возобладает политика.

– Сборная Франции выиграла две последние Олимпиады. Это самая сильная волейбольная сборная на сегодня?

– Надо понимать, что они были сильнее на конкретном промежутке времени. Это говорит о характере команды и о подготовке к Играм. И в Токио, и в Париже они начинали свой поход за золотом не очень уверенно. В Японии они вообще были на грани вылета. Но отчасти мы им помогли, когда проиграли матч в группе. Можно сказать, мы вернули их к жизни. Справедливости ради, именно та игра нам не особо была нужна. А по ходу плей-офф они стали набирать.

В финале они показали запредельное качество игры. Мы тоже выглядели неплохо, но, как говорится, везёт тому, кто везет. В Париже все было один в один. В плей-офф они просто начали уничтожать соперников. И мы бы запросто могли отлететь 0-3. Французы были настоящими зверями, которые рвали на клочья своих соперников. И делали они это в своем блестящем стиле.

– Есть вероятность, что в 2028 году от России отправится более солидная делегация?

– В олимпийском движении все понимают, что отстранение многих россиян – неправильное решение. Но сейчас мы снова вернемся в политику. В том же МОК работают обычные чиновники, это надо понимать. Работодатель дает им указания, они их выполняют. Думаю, в будущем здравый смысл будет возобладать, а в 2028 году от нас на Игры поедет более солидная делегация, – сказал Вольвич.