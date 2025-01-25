  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Артем Вольвич: «В олимпийском движении все понимают, что отстранение россиян – неправильное решение. В МОК работают обычные чиновники, они выполняют указания»
0

Артем Вольвич: «В олимпийском движении все понимают, что отстранение россиян – неправильное решение. В МОК работают обычные чиновники, они выполняют указания»

Артем Вольвич высказался об отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр.

– Какое поражение в вашей карьере можно назвать самым обидным?

– Для меня самое обидное поражение случилось в Рио в 2016 году, когда мы проиграли в матче за бронзу американцам. До сих пор помню детали этой игры. Для меня это удивительно. С точки зрения эмоций это поражение более болезненное для меня. Финал против Франции в Токио? Безусловно, это тоже одно из самых обидных поражений.

– Вернемся к Играм в Японии. На том турнире сборная выступала без флага и гимна.

– Мне вообще непонятна эта ситуация с флагами. Вся дребедень с этим началась еще в 2015 или в 2016 году. Тогда началась череда допинг-скандалов и отстранений. Мне вообще непонятен принцип коллективной ответственности. Кто-то решил, что если какие-то российские спортсмены принимали допинг, то надо наказать всей российский спорт. Для меня это непонятно. Я не стопроцентный эксперт в олимпийской хартии, но я не припомню, чтобы в отношении других стран было такое. Так что для меня это загадка.

Еще я не понимаю ситуацию с терапевтическими использованиями препаратов. Одним их спокойно разрешают, другим надо пройти семь кругов ада. Сейчас нет никаких сомнений, что в спорте возобладает политика.

– Сборная Франции выиграла две последние Олимпиады. Это самая сильная волейбольная сборная на сегодня?

– Надо понимать, что они были сильнее на конкретном промежутке времени. Это говорит о характере команды и о подготовке к Играм. И в Токио, и в Париже они начинали свой поход за золотом не очень уверенно. В Японии они вообще были на грани вылета. Но отчасти мы им помогли, когда проиграли матч в группе. Можно сказать, мы вернули их к жизни. Справедливости ради, именно та игра нам не особо была нужна. А по ходу плей-офф они стали набирать.

В финале они показали запредельное качество игры. Мы тоже выглядели неплохо, но, как говорится, везёт тому, кто везет. В Париже все было один в один. В плей-офф они просто начали уничтожать соперников. И мы бы запросто могли отлететь 0-3. Французы были настоящими зверями, которые рвали на клочья своих соперников. И делали они это в своем блестящем стиле.

– Есть вероятность, что в 2028 году от России отправится более солидная делегация?

– В олимпийском движении все понимают, что отстранение многих россиян – неправильное решение. Но сейчас мы снова вернемся в политику. В том же МОК работают обычные чиновники, это надо понимать. Работодатель дает им указания, они их выполняют. Думаю, в будущем здравый смысл будет возобладать, а в 2028 году от нас на Игры поедет более солидная делегация, – сказал Вольвич. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
logoсборная России по волейболу
logoАртем Вольвич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Вольвич о пропуске Олимпиады-2024: «Было неприятно, но я получил удовольствие от просмотра игр. Матчи были просто феноменальными»
215 ноября 2024, 07:23
Команда Алекно обыграла команду Брянского на Кубке Первого канала по волейболу
417 августа 2024, 15:58
Артем Вольвич: «В Суперлиге все соперники серьезные. Просто есть различия в схемах игры. Не могу сказать, кто лучше»
15 декабря 2021, 13:08
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Уралочка» победила «Спарту», «Локомотив» на тай-брейке уступил «Динамо-Метар», другие результаты
1вчера, 13:40
Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. Петербургский «Зениту» обыграл «Кузбасс» на тай-брейке, казанский «Зенит» победил московское «Динамо», другие результаты
2вчера, 13:08
Вольвич о конкуренции в чемпионате России по волейболу: «Мы варимся в своем соку. Но мы не знаем, хороший это сок или нет»
25 января, 12:26
Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Спарта» уступила «Протону», «Локомотив» обыграл «Енисей», другие результаты
120 января, 19:41
Чемпионат России по волейболу. 22-й тур. Казанский «Зенит» обыграл АСК и другие результаты
219 января, 17:51
Волейболистка Капралова: «Итальянцы бывают не пунктуальными и медленными. Для человека из России это непривычно»
17 января, 06:58
Волейболистка Капралова: «Когда вернусь в Россию, с удовольствием хотелось бы добавить европейской манеры в наш чемпионат»
117 января, 06:56
Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. «Енисей» всухую обыграл московское «Динамо», «Белогорье» уступило петербургскому «Зениту», другие результаты
313 января, 19:45
Чемпионат России по волейболу (жен). 18-й тур. «Динамо-Метар» уступил «Енисею», «Протон» обыграл «Омичку», другие результаты
113 января, 19:25
Федоровцева о переходе в «Фенербахче»: «Шанхай» не выполнял свои обязательства. Я отыграла половину контракта без какой-либо компенсации»
912 января, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53
Рекомендуем