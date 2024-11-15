Вольвич о пропуске Олимпиады-2024: «Было неприятно, но я получил удовольствие от просмотра игр. Матчи были просто феноменальными»

Волейболист Артем Вольвич рассказал, что скучает по международным матчам.

– Соскучились ли вы по международным матчам?

– Безумно. Сейчас имею возможность наблюдать все турниры – Олимпийские игры, Лигу чемпионов. Как будто это другая планета и было в другой жизни.

– С каким ощущением смотрели ту же Олимпиаду? Вы же наверняка после токийского финала думали, что мы через три года вернемся сильнее, но этого не произошло.

– Конечно, такие мысли были. Желание имел огромное попасть в сборную и поехать на Игры. Когда смотрел Олимпиаду, было двоякое ощущение. Во время церемонии открытия только пришло осознание, что сборной России там нет вообще. Были отдельные нейтральные спортсмены, но это все равно не то. Тогда, я помню, какая-то грусть пришла и даже, может, обида. Было неприятно.

С другой стороны, я получил удовольствие от просмотра игр. Матчи были просто феноменальными. Давно, наверное, так не смотрел волейбол, не отрываясь от экрана. Это было супер. <...>

– Вы всю текущую карьеру проводите в российских клубах. Не было ли желания попробовать себя за рубежом?

– Когда зарубежные команды были открыты для нас, не возникало такой потребности. Потому что, находясь в России, находясь в лучших клубах, которые борются за медали европейских кубков, ты так и так встречаешься с грандами Италии, Польши, Турции. Было нормально.

Сейчас периодически подобные мысли посещают. Потому что, смотря телевизор, смотря все эти чемпионаты, хочется опять окунуться в эту атмосферу, – сказал капитан казанского «Зенита ».