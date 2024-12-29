Кубок России по волейболу (жен). Финал. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой»
Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале Кубка России по волейболу.
Кубок России по волейболу
Женщины
Финал
29 декабря
Динамо Казань – Ленинградка – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Прямая трансляция – «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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