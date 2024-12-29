Кубок России по волейболу (жен). Финал. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой»

Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале Кубка России по волейболу.

Кубок России по волейболу Женщины Финал 29 декабря Динамо Казань – Ленинградка – 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское. Прямая трансляция – «Матч ТВ».