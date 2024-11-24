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Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Спарта» уступила «Минчанке», «Заречье-Одинцово» сыграет с казанским «Динамо», другие матчи

24-28 ноября пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

11-й тур

24 ноября

Спарта – Минчанка – 1-3 (19:25, 18:25, 25:23, 17:25)

25 ноября

Протон – Уралочка – 18.00

Заречье-Одинцово – Динамо Казань – 19.00

27 ноября

Енисей – Динамо Краснодар – 15.00

Локомотив – Динамо Москва – 20.00

28 ноября

Омичка – Тулица – 16.00

Турнирное положение: Динамо Казань – 10 побед – 0 поражений (30 очков), Ленинградка – 10-1 (27), Локомотив – 9-1 (26), Динамо-Метар – 7-4 (18), Заречье-Одинцово – 6-4 (20), Динамо Москва – 6-4 (18), Уралочка – 5-5 (17), Динамо Краснодар – 5-5 (17), Протон – 5-5 (13), Омичка – 3-7 (7), Тулица – 2-8 (7), Минчанка – 2-9 (7), Спарта – 1-10 (5), Енисей – 1-9 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат России жен
результаты
Динамо Краснодар жен
Динамо-Ак Барс Казань жен
Омичка
Тулица
logoУралочка
Спарта Нижний Новгород
Динамо Москва жен
logoЛокомотив Калининградская область
Минчанка
Енисей жен
Заречье-Одинцово
Протон
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