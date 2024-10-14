Денис Богдан: «Зачем натурализовывать иностранца, вследствие чего у российского волейболиста не будет шанса заиграть в сборной? Это неправильно»

Игрок московского «Динамо» Денис Богдан поделился мнением об Олимпиаде-2024.

– С какими чувствами смотрели волейбольный турнир Олимпиады в Париже?

– Я смотрел только полуфинал и финал. Было обидненько, что нет сборной России, поэтому я не смотрел матчи группового этапа. Мне очень хотелось поехать на Олимпийские игры в Париже. Многие игроки сборной России сейчас как раз в расцвете сил и в пиковом возрасте, чтобы выигрывать Олимпиаду.

– На что могла бы рассчитывать нынешняя мужская сборная России в Париже?

– На сто процентов уверен, что мы могли бороться за золото.

– Можно ли считать сборную Францию легитимным олимпийским чемпионом, учитывая, что не было сборной России?

– Я бы не сомневался в силе сборной Франции в нынешних условиях. Французы выиграли две Олимпиады подряд. В новейшей истории волейбола такого достижения ни у кого не было. Я бы не осмелился называть сборную Франции случайным олимпийским чемпионом. В этой команде сильные, уважаемые игроки, многие из которых победили и на Играх в Токио. Могу только поздравить их, они большие молодцы!

– Если бы у вас была такая возможность, кого из сильных иностранных волейболистов вы бы натурализовали для выступления за сборную России?

– Я бы никого не хотел натурализовывать, на то это и национальная команда. Зачем натурализовывать какого-то иностранца, вследствие чего у российского волейболиста не будет шанса заиграть в сборной? Это неправильно. Игрок должен выступать за свою родную страну, в которой он родился, вырос, где играл.

Сейчас в России отличное поколение волейболистов, у нас много талантов, дикая борьба за место в сборной. Куда еще нам иностранца? – сказал Богдан.