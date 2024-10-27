Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. Перенесенный матч. «Динамо-ЛО» сыграет с казанским «Зенитом»
28 октября пройдет перенесенный матч 13-го тура чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
13-й тур
Динамо-ЛО – Зенит- Ак-Барс – 19:00 мск
Турнирное положение: Зенит-Казань – 8 побед – 0 поражений (23 очка), Белогорье – 7-1 (21), Динамо Москва – 7-2 (20), Локомотив – 7-1 (20), Урал – 6-2 (19), Кузбасс – 5-3 (15), Енисей – 5-3 (14), Зенит Санкт-Петербург – 4-5 (13), Динамо-ЛО – 4-5 (12), Факел – 3-6 (9), Газпром-Югра – 3-6 (7), Нова – 2-6 (8), Нефтяник – 1-8 (4), МГТУ – 1-7 (3), АСК – 0-8 (1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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