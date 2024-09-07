Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Петербургский «Зенит» разгромил «Нефтяник», казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», другие матчи
4-8 сентября на чемпионате России по волейболу среди мужчин проходит первый тур
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
1-й тур
4 сентября
Газпром-Югра – МГТУ – 3-0 (27:25, 25:23, 25:22)
7 сентября
Динамо-ЛО – АСК – 3-2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:12)
Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (13:25, 18:25, 12:25)
Урал – Нова – 3-0 (25:23, 25:19, 25:22)
8 сентября
Кузбасс – Енисей – 13.00
Факел – Динамо Москва – 15.00
Белогорье – Зенит-Казань – 18.00
Турнирное положение: Урал – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Газпром-Югра – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Динамо-ЛО – 1-0 (2), АСК – 0-1 (1), Факел – 0-0 (0), Динамо Москва – 0-0 (0), Зенит-Казань – 0-0 (0), Белогорье – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Кузбасс – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), МГТУ – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости