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  • Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Петербургский «Зенит» разгромил «Нефтяник», казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», другие матчи
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Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Петербургский «Зенит» разгромил «Нефтяник», казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», другие матчи

4-8 сентября на чемпионате России по волейболу среди мужчин проходит первый тур

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

1-й тур

4 сентября

Газпром-Югра – МГТУ – 3-0 (27:25, 25:23, 25:22)

7 сентября

Динамо-ЛО – АСК – 3-2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:12)

Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (13:25, 18:25, 12:25)

Урал – Нова – 3-0 (25:23, 25:19, 25:22)

8 сентября

Кузбасс – Енисей – 13.00

Факел – Динамо Москва – 15.00

Белогорье – Зенит-Казань – 18.00

Турнирное положение: Урал – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Газпром-Югра – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Динамо-ЛО – 1-0 (2), АСК – 0-1 (1), Факел – 0-0 (0), Динамо Москва – 0-0 (0), Зенит-Казань – 0-0 (0), Белогорье – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Кузбасс – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), МГТУ – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoФакел
logoБелогорье
logoНОВА
logoДинамо Москва
чемпионат России
результаты
МГТУ
Нефтяник
logoГазпром-Югра
logoУрал
logoЗенит-Казань
Динамо Ленинградская область
logoКузбасс
Енисей
АСК (Нижний Новгород)
logoЗенит Санкт-Петербург
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