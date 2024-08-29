Исполком ВФВ заменил дисквалификацию волейболистки московского «Динамо» Наталии Гончаровой на предупреждение

Исполком ВФВ заменил дисквалификацию Наталии Гончаровой на предупреждение.

Ранее волейболистку московского «Динамо» Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива».

В «Динамо» не согласились с дисквалификацией, о чем заявили в открытом письме в адрес ВФВ. По словам гендиректора клуба Владимира Зиничева, Гончарова не была уведомлена о слушании дела и ее позиция не была донесена.

29 августа исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) пересмотрел решение о дисквалификации волейболистки и заменил его предупреждением.

«Исполком ВФВ постановил:

1. Снизить размер санкций, наложенных на Н.О. Гончарову, до предупреждения.

2. Разъяснить для всех участников волейбольного сообщества, что при совершении подобных дисциплинарных проступков в будущем, к ним могут быть применены и более строгие санкции вплоть до дисквалификации», — говорится в протоколе заседания исполкома.

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.