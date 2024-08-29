Исполком ВФВ заменил дисквалификацию волейболистки московского «Динамо» Наталии Гончаровой на предупреждение
Ранее волейболистку московского «Динамо» Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива».
В «Динамо» не согласились с дисквалификацией, о чем заявили в открытом письме в адрес ВФВ. По словам гендиректора клуба Владимира Зиничева, Гончарова не была уведомлена о слушании дела и ее позиция не была донесена.
29 августа исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) пересмотрел решение о дисквалификации волейболистки и заменил его предупреждением.
«Исполком ВФВ постановил:
1. Снизить размер санкций, наложенных на Н.О. Гончарову, до предупреждения.
2. Разъяснить для всех участников волейбольного сообщества, что при совершении подобных дисциплинарных проступков в будущем, к ним могут быть применены и более строгие санкции вплоть до дисквалификации», — говорится в протоколе заседания исполкома.
Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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