Тренера «Ленинградки» Кашина дисквалифицировали на пять матчей за слова «суки московские»

Теги Динамо Москва жен Ленинградка чемпионат России жен ВФВ Александр Кашин контент Волейбол

Главного тренера «Ленинградки» дисквалифицировали на пять матчей за брань.

24 апреля Александр Кашин после поражения «Ленинградки» от «Динамо» в матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу произнес фразу «суки московские».

«Дисциплинарная комиссия ВФВ приняла решение оштрафовать главного тренера женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александра Кашина на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение и отстранить на пять матчей чемпионата России.

Также Кашин дисквалифицирован на один год условно с предупреждением о том, что в случае повторного нарушения наказание перейдет в безусловное и будет добавлено к концу первой спортивной дисквалификации», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Только так и выигрывают. Суки московские». Еще один скандал в волейболе – из-за чего вскипел тренер?

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4 комментария
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А сказал бы "столичные самки собак" - просто за дурачка бы сошёл.
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Что-то в волейболе не всё благополучно с этикой и воспитанием. В прошлом сезоне тренер Локо Калининград позволил себе оскорбительное выражение в адрес волейболистки из Кубы, теперь Кашин. Волейболистка Динамо Гончарова показала соперницам жест Эффенберга.
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Решение Дисциплинарной комиссии ВФВ укрепило Кашина в его мнении.
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