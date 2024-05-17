Тренера «Ленинградки» Кашина дисквалифицировали на пять матчей за слова «суки московские»
Главного тренера «Ленинградки» дисквалифицировали на пять матчей за брань.
24 апреля Александр Кашин после поражения «Ленинградки» от «Динамо» в матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу произнес фразу «суки московские».
«Дисциплинарная комиссия ВФВ приняла решение оштрафовать главного тренера женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александра Кашина на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение и отстранить на пять матчей чемпионата России.
Также Кашин дисквалифицирован на один год условно с предупреждением о том, что в случае повторного нарушения наказание перейдет в безусловное и будет добавлено к концу первой спортивной дисквалификации», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
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