Тренера «Ленинградки» Кашина дисквалифицировали на пять матчей за слова «суки московские»

Главного тренера «Ленинградки» дисквалифицировали на пять матчей за брань.

24 апреля Александр Кашин после поражения «Ленинградки» от « » в матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу произнес фразу «суки московские».

«Дисциплинарная комиссия ВФВ приняла решение оштрафовать главного тренера женского волейбольного клуба « » Александра Кашина на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение и отстранить на пять матчей чемпионата России.

Также Кашин дисквалифицирован на один год условно с предупреждением о том, что в случае повторного нарушения наказание перейдет в безусловное и будет добавлено к концу первой спортивной дисквалификации», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола ( ).

«Только так и выигрывают. Суки московские». Еще один скандал в волейболе – из-за чего вскипел тренер?