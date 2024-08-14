Отбывший срок за педофилию ван де Вельде: «Я ошибся 10 лет назад, я должен это принять. Но вредить людям вокруг меня… Это зашло слишком далеко»

Теги пляжный волейбол Олимпиада-2024 сборная Нидерландов (пляжный волейбол) Стивен ван де Вельде Волейбол

Отбывший срок за изнасилование волейболист ван де Вельде думает об уходе из спорта.

В 2016 году нидерландец Стивен ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где был освобожден из-за разницы в законах и вернулся в спорт в 2018 году.

В 2024-м он выступил на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Они дошли до 1/8 финала олимпийского турнира, на каждом матче ван де Вельде освистывали зрители на трибунах. 

«Я совершил ошибку десять лет назад. Я должен это принять. Но причинять вред людям вокруг меня, будь то Мэттью, моя жена, мой ребенок… Это зашло слишком далеко. 

Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли оно того?» – заявил ван де Вельде. 

«Ты понимаешь, что ей было 12?» Волейболист-пляжник, отсидевший за изнасилование, сыграл в Париже

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33 комментария
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Дружок, а что ты хотел после такого? Стоячих оваций?
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Ответ U-hoho
Чувак называет ошибкой одно из серьезнейших преступлений, за которое он даже не отсидел. Посидел бы лет 10 - никаких вопросов, а тут кроме общественного осуждения по факту вот де никакого наказания - как с гуся вода. Так что все заслуженно.
Ребенок и жена тоже виноваты в изнасиловании, раз их травят?
Да и сама история не такая однобокая, как пишут в заголовках. Ему было 19 лет, ей 12, но выглядела вполне половозрелой девушкой (то есть это нельзя классифицировать как педофилию, потому что не было влечения как к малолетнему ребенку). Секс происходил по обоюдному согласию, без применения насилия, он трижды к ней приезжал из Голландии.
Нарушение закона? Да. Ошибка? Конечно. Тупая? Безусловно. Но никакого СЕРЬЕЗНЕЙШЕГО преступления не было, за которое теперь он должен страдать со всей семьей до конца жизни
+26
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+19
Чувак называет ошибкой одно из серьезнейших преступлений, за которое он даже не отсидел.
Посидел бы лет 10 - никаких вопросов, а тут кроме общественного осуждения по факту вот де никакого наказания - как с гуся вода. Так что все заслуженно.
+23
-10
+13
Ответ Ебздрогыч
Дружок, а что ты хотел после такого? Стоячих оваций?
Нестоячих
+6
0
+6
Маленькая такая ошибочка, двенадцатилетняя...
Понять и простить просит?
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+5
Твою ж мать, какие все суко моралисты собрались. Какое нахрен изнасилование, какая педофилия? Не знаю, как сейчас, а в мое время вполне нормальным было 10-ку класснику с 7-классницей встречаться. Если все по взаимному согласию, то никаких вопросов не было. Проблемы были, только если девчонка залетала. Здесь разница в возрасте еще побольше, но и в 13 лет девки разные бывают плюс медицинский факт, что девочки и в физиологическом и психологическом развитии на пару тройку лет мальчиков опережают. Так что понятия "педофилия" и "изнасилование" я бы в данном случае не применял. Да, законы разные. Но дело молодое и взаимно приятное, еще и неизвестно кто инициатором был...
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"Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли оно того?"
То есть для него вопрос остался открытым.
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Интересно, он ходил на соревнования скейтбордисток?
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Ответ U-hoho
Чувак называет ошибкой одно из серьезнейших преступлений, за которое он даже не отсидел. Посидел бы лет 10 - никаких вопросов, а тут кроме общественного осуждения по факту вот де никакого наказания - как с гуся вода. Так что все заслуженно.
"за которое он даже не отсидел" вы это сами придумали?
Зачем подменять понятия? Отсидел он год в общей сложности, но освободили его, потому что в Голландии секс с малолеткой при её согласии не тяжкое преступление
+3
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+3
Ответ Ебздрогыч
Дружок, а что ты хотел после такого? Стоячих оваций?
Ты прав. Но причем тут его жена и ребенок ? Они не виноваты в его преступлениях
+3
0
+3
Это не ошибка, это клеймо на всю жизнь. И тебе его не стереть, как ни пытайся.
+4
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+3
Почему везде это называют изнасилованием?
По факту же это было совращение малолетней или типа того. Что тоже, естественно, преступление, но другое.
И не он виноват в том, что отсидел так мало, а законы Голландии, которые не очень сурово наказывают за секс с малолетками, если он был совершён при обоюдном согласии
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12 лет это перебор конечно.
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Ответ Сергей
Может на СВО?
там пляжа нет(
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Да это же сущая мелочь, ей всего 12...
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Человек отсидел всего два года за изнасилование 12-летней, выступает на ОИ и у него еще есть претензии к окружающим? Что, вообще, происходит????
+3
-2
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"Прошу понять и простить"??

Да у людей есть память и забывать такие гнусные преступления они не будут, что бы по этому поводу не решил суд.
Живи теперь с этим...
+2
-1
+1
За такие ошибки кастрировать надо
+2
-1
+1
"Оно того" - это чего ?
+2
-1
+1
Это он типа на жалость давит?) Смешно
+1
0
+1
Ну на этих ОИ он был своим: многих всяких было
+3
-2
+1
Нормально так человек понятия подменяет. Свое преступление - совершить ошибку. Освистывание и непринятие - вред. И это далеко зашло оказывается)
+4
-3
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С Олимпийским движением точно всё в порядке?
+3
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"были моменты, когда я думал: а стоит ли оно того?" - и иногда думал, что стоило, да?
Всё ясно, он - жертва.
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А что говорят учёные, психотерапевты, психологи о таком явлении как педофилия? Может есть какие-то методики, как определить склонность к этому отклонению?
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Ответ Ебздрогыч
Дружок, а что ты хотел после такого? Стоячих оваций?
А у тебя только такие дружки и есть
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Судя по тому что он говорит он свою ошибку не осознал.
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Ответ Can
там пляжа нет(
на Тендровской косе есть пляж.
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Ответ hh88_88
Да это же сущая мелочь, ей всего 12...
Да, надо было не верить на слово, паспорт попросить
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