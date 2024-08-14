Отбывший срок за педофилию ван де Вельде: «Я ошибся 10 лет назад, я должен это принять. Но вредить людям вокруг меня… Это зашло слишком далеко»
Отбывший срок за изнасилование волейболист ван де Вельде думает об уходе из спорта.
В 2016 году нидерландец Стивен ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где был освобожден из-за разницы в законах и вернулся в спорт в 2018 году.
В 2024-м он выступил на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Они дошли до 1/8 финала олимпийского турнира, на каждом матче ван де Вельде освистывали зрители на трибунах.
«Я совершил ошибку десять лет назад. Я должен это принять. Но причинять вред людям вокруг меня, будь то Мэттью, моя жена, мой ребенок… Это зашло слишком далеко.
Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли оно того?» – заявил ван де Вельде.
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Да и сама история не такая однобокая, как пишут в заголовках. Ему было 19 лет, ей 12, но выглядела вполне половозрелой девушкой (то есть это нельзя классифицировать как педофилию, потому что не было влечения как к малолетнему ребенку). Секс происходил по обоюдному согласию, без применения насилия, он трижды к ней приезжал из Голландии.
Нарушение закона? Да. Ошибка? Конечно. Тупая? Безусловно. Но никакого СЕРЬЕЗНЕЙШЕГО преступления не было, за которое теперь он должен страдать со всей семьей до конца жизни
Посидел бы лет 10 - никаких вопросов, а тут кроме общественного осуждения по факту вот де никакого наказания - как с гуся вода. Так что все заслуженно.
Понять и простить просит?
То есть для него вопрос остался открытым.
Зачем подменять понятия? Отсидел он год в общей сложности, но освободили его, потому что в Голландии секс с малолеткой при её согласии не тяжкое преступление
По факту же это было совращение малолетней или типа того. Что тоже, естественно, преступление, но другое.
И не он виноват в том, что отсидел так мало, а законы Голландии, которые не очень сурово наказывают за секс с малолетками, если он был совершён при обоюдном согласии
Да у людей есть память и забывать такие гнусные преступления они не будут, что бы по этому поводу не решил суд.
Живи теперь с этим...
Всё ясно, он - жертва.