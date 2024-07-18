Отбывший срок за педофилию волейболист ван де Вельде будет жить отдельно от других спортсменов на Олимпиаде-2024
Отбывший срок за педофилию волейболист будет жить на Олимпиаде-2024 отдельно.
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Нидерландов. В заявку сборной этой страны по пляжному волейболу ранее вошел Стивен ван де Вельде. В 2017-м спортсмен, которому сейчас 29 лет, вышел на свободу после отбытия тюремного срока за изнасилование 12-летней.
Сегодня в Париже официально открылась олимпийская деревня для участников Игр.
«Ван де Вельде по собственному желанию будет проживать в другом месте и не будет общаться с прессой во время своего пребывания в Париже. <...>
Ван де Вельде называет это (сексуальное насилие – Sports) самой большой ошибкой в своей жизни и сожалеет о последствиях для всех, кого это затронуло.
После возвращения в спорт он выступал на всех международных турнирах. Но его предполагаемое участие в Олимпиаде вновь вызвало резонанс в мировых медиа», – заявили в НОК Нидерландов.
Общество иногда просто хочет крови. Но поскольку так сказать нельзя, оно говорит что хочет морали.
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изнасиловал 12 летнюю когда ему сколько было самому? 13? а женился на ней потом? нет? на все вопросы? ну так зачем это защищать?
По факту же там просто секс по обоюдному согласию с малолеткой