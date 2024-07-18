Отбывший срок за педофилию волейболист ван де Вельде будет жить отдельно от других спортсменов на Олимпиаде-2024

Теги пляжный волейбол Олимпиада-2024 сборная Нидерландов (пляжный волейбол) Стивен ван де Вельде Волейбол

Отбывший срок за педофилию волейболист будет жить на Олимпиаде-2024 отдельно.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Нидерландов. В заявку сборной этой страны по пляжному волейболу ранее вошел Стивен ван де Вельде. В 2017-м спортсмен, которому сейчас 29 лет, вышел на свободу после отбытия тюремного срока за изнасилование 12-летней.

Сегодня в Париже официально открылась олимпийская деревня для участников Игр.

«Ван де Вельде по собственному желанию будет проживать в другом месте и не будет общаться с прессой во время своего пребывания в Париже. <...>

Ван де Вельде называет это (сексуальное насилие – Sports) самой большой ошибкой в своей жизни и сожалеет о последствиях для всех, кого это затронуло. 

После возвращения в спорт он выступал на всех международных турнирах. Но его предполагаемое участие в Олимпиаде вновь вызвало резонанс в мировых медиа», – заявили в НОК Нидерландов.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё в отдельном углу и есть будет из специальной посуды с отверстием, добавили организаторы
+63
0
+63
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
+52
-5
+47
Живёт отдельно, с юниорской сборной
+38
0
+38
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
Потому что они в разных мирах существуют. Один английский футболист про которого 50 новостей в день выходит в сми, второй - голландский пляжный воолейболист, про которого вспоминают только во время ОИ
+18
0
+18
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
Самое смешное, что Гринвуд уже даже с девушкой пришел к согласию и уладили конфликт.
Общество иногда просто хочет крови. Но поскольку так сказать нельзя, оно говорит что хочет морали.
+18
-1
+17
под шконкой
+18
-2
+16
Определили получается в 🐔
+11
0
+11
Можно ещё Брейвика в стрельбе по тарелочкам какой-нибудь заявить.
+8
0
+8
В соседней новости все осуждают феминисток, наехавших на Гринвуда. Типа, мол, ему не дают шанс на исправление. Тут чел уже даже отсидеть успел, но всем плевать. Ведь человек не должен иметь шанс на исправление. ... всё логично.
+7
-3
+4
Ближайшим соседом будет штангист-допингист из США ?
+4
-1
+3
изнасилование 12летней девочки, что за чудовище
+5
-3
+2
Ответ sashka.loker
может потому что Гринвуд ушёл от ответственности и не понёс наказания?
А в том что девушка с ним продолжила жить и ребенка родила он тоже виноват, получается? Что-то тут не сходится
+2
0
+2
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
может потому что Гринвуд ушёл от ответственности и не понёс наказания?
+2
0
+2
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
так и тут не особо и тяжкая ситуация, обоюдный интим по согласию, он и сам считай подростком был
+3
-1
+2
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
Что значит во всех странах? В Испании отыграл полный сезон
+2
0
+2
Педофилиада получается
+2
-1
+1
Ответ Фуфик Полосатый
так и тут не особо и тяжкая ситуация, обоюдный интим по согласию, он и сам считай подростком был
Ну вот интересно, мэлоун в нба играл, стал легендой юты, в зале славы, а у него ситуация схожая и еще даже ребенок в результате акта родился, и тоже не смогли отменить
+1
0
+1
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
Т.е. смотрим в книгу, а видим фигу? ОБА подвергаются критике.
+1
0
+1
И играть будет отдельно.
+2
-1
+1
Ответ Carasa
Вот мне интересно, почему его допустили на олимпиаду и никто особо не возмущается, а гринвуд за менее тяжкую (и решенную) ситуацию подвергается остракизму до сих пор во всех странах? Как эти двойные стандарты работают?
Видимо в Голландии феминистки не так активны как во Франции. Олимпиада это общак, а переход в клуб это переход в семью.
+2
-1
+1
Ну конечно он будет жить не в Олимпийской деревне. Там с его предпочтениями не разгуляешься
0
0
0
Да уж ....
Без комментариев ...
0
0
0
Ответ Marky777
Что значит во всех странах? В Испании отыграл полный сезон
И напомню, что и там его пытались отменить до трансфера и в течение сезона оскорбляли, я вообще потрясен, что с учетом истории с рубиалесом именно в испании гринвуд целый сезон смог отыграть
0
0
0
На следующих олимпиадах будут участвовать серийные маньяки и людоеды. Хотя, может, уже...
+2
-2
0
Ответ Neodim
Ближайшим соседом будет штангист-допингист из США ?
Нет, Симона Байлз. Она быстро ему руки оторвет.
+1
-1
0
Ответ Евгений Мамыкин
На следующих олимпиадах будут участвовать серийные маньяки и людоеды. Хотя, может, уже...
Комментарий удален модератором
Ответ Дороф
И сколько этих рецидивов? От общего числа заключенных, прошедших через это пекло?
И даже если один. Это люди ДОСРОЧНО помилованые этот баскетболист ничего не нарушал после того как вышел
+1
-1
0
Ответ Yaroslove
Если бы не ОИ, и не вспомнили бы о нем) Он уже отсидел, раскаялся, штраф заплатил, женился и свою семью содержит, много где сыграть успел на самом высоком уровне, но вот отобрался на ОИ и решили грязное несвежее белье перетрясти...
бывших не бывает... так что чего бы и не перетрясти то...
изнасиловал 12 летнюю когда ему сколько было самому? 13? а женился на ней потом? нет? на все вопросы? ну так зачем это защищать?
+1
-1
0
Ответ kisliy33
бывших не бывает... так что чего бы и не перетрясти то... изнасиловал 12 летнюю когда ему сколько было самому? 13? а женился на ней потом? нет? на все вопросы? ну так зачем это защищать?
Это в статьях спортса изнасилование
По факту же там просто секс по обоюдному согласию с малолеткой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий