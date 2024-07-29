Олимпиада-2024. Волейбол (жен). США проиграли Китаю, Бразилия разгромила Кению, Франция против Норвегии, другие матчи

29 июля на Олимпиаде пройдут групповые матчи по волейболу у женщины.

игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Групповой этап

Группа А

США – Китай – 2-3 (20:25, 19:25, 25:17, 25:20, 13:15)

Франция – Сербия – 22:00

Положение в группе: Китай – 2 очка (1 игра), США – 1 (1), Франция – 0 (0), Сербия – 0 (0).

Группа B

Бразилия – Кения – 3-0 (25:14, 25:13, 25:12)

Положение в группе: Бразилия – 3 (1), Польша – 3 (1), Япония – 0 (1), Кения – 0 (1).

Группа C

Турция – Нидерланды – 3-2 (19:25, 19:25, 25:22, 25:22, 15:13)

Положение в группе: Италия – 3 (1), Турция – 2 (1), Нидерланды – 1 (1), Доминиканская Республика – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди занявших третье место с лучшими показателями. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.