Олимпиада-2024. Волейбол (жен). США проиграли Китаю, Бразилия разгромила Кению, Франция против Норвегии, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии жен сборная Сербии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Турции жен сборная Франции жен сборная Кении жен Олимпиада-2024 Волейбол

29 июля на Олимпиаде пройдут групповые матчи по волейболу у женщины.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Групповой этап

Группа А

США – Китай – 2-3 (20:25, 19:25, 25:17, 25:20, 13:15)

 

Франция – Сербия – 22:00

 

Положение в группе: Китай – 2 очка (1 игра), США – 1 (1), Франция – 0 (0), Сербия – 0 (0). 

Группа B

Бразилия – Кения – 3-0 (25:14, 25:13, 25:12)

 

Положение в группе: Бразилия – 3 (1), Польша – 3 (1), Япония – 0 (1), Кения – 0 (1).

Группа C

Турция – Нидерланды – 3-2 (19:25, 19:25, 25:22, 25:22, 15:13)

 

Положение в группе: Италия – 3 (1), Турция – 2 (1), Нидерланды – 1 (1), Доминиканская Республика – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди занявших третье место с лучшими показателями. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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12 комментариев
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Игра просто фантастика ! Болел за американок , но результат нисколько не расстраивает ! Именно за такие эмоции я обожаю женский волейбол ! Кто видел эту встречу , тот поймёт , о чем речь идёт !
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Турция и Нидерланды по драматизму сыграли топовый матч. По качеству вопрос, но по эмоциям было отлично. Турчанки отлетят в плей-офф. если не поднимут свой уровень. Слишком много ошибок, и неверных решений совершили, и если голландки не смогли их дожать, то найдутся сборные, которые это сделать смогут. Варгас - машина
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Ответ El-Falko
Турция и Нидерланды по драматизму сыграли топовый матч. По качеству вопрос, но по эмоциям было отлично. Турчанки отлетят в плей-офф. если не поднимут свой уровень. Слишком много ошибок, и неверных решений совершили, и если голландки не смогли их дожать, то найдутся сборные, которые это сделать смогут. Варгас - машина
Машина, что-то типа автоваза. 11 проигранных очков при 29 выигранных. килл-блоков 6-7 ей влепили. Голландки сами сделали всё, чтобы разыграть турчанок. Там состав тренер уже заманался тасовать, и вроде есть Каракурт, а ставить её некуда. Благо, двойные замены стали удачно работать.
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Let’s go USA !!! :)
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Китаянки прям в огне
Давно их на таком уровне не видел
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В утреннем матче была заруба. Сама Лаура Дикема была на трибунах. Её Козёл, по ходу, завоевал. Поздравляю его с этим достижением. Других тренерских достижений пока не предвидится: впереди Италия и попастые доминиканки, которые расслабляться не будут в отличие от Турции.
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Перехвалил я китаянок, все-таки дрожат при нажиме
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Ответ Cashnet
Машина, что-то типа автоваза. 11 проигранных очков при 29 выигранных. килл-блоков 6-7 ей влепили. Голландки сами сделали всё, чтобы разыграть турчанок. Там состав тренер уже заманался тасовать, и вроде есть Каракурт, а ставить её некуда. Благо, двойные замены стали удачно работать.
так каракурт днит уже второй сезон
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Ответ El-Falko
Турция и Нидерланды по драматизму сыграли топовый матч. По качеству вопрос, но по эмоциям было отлично. Турчанки отлетят в плей-офф. если не поднимут свой уровень. Слишком много ошибок, и неверных решений совершили, и если голландки не смогли их дожать, то найдутся сборные, которые это сделать смогут. Варгас - машина
Надо признать, что и США с Китаем сыграли тоже топовый матч.
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Не знаю почему, но сборная ЮСЭЙ вызывает почти физической отвращение.
Я вам могу сказать, как понять, почему. На себя посмотреть нужно.
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